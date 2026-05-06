Kicillof le reclamó a Milei que intervenga para bajar el precio de las naftas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Mientras el precio de la nafta ya registró un 30% de aumento en lo que va del año y volvió a subir en las últimas horas pese al compromiso asumido por YPF, el gobernador Axel Kicillof volvió a cargar contra el presidente Javier Milei y le pidió intervenir en los valores de los combustibles para beneficiar a los usuarios.

En un posteo titulado “La guerra de Milei contra el bolsillo de los argentinos”, el mandatario explicó el problema de la suba de los combustibles tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando el barril de Brent pasó de 65 dólares a más de 100 dólares.

“Frente a estas circunstancias, muchos países tomaron medidas para impedir que el aumento del crudo impactara en los precios de los combustibles y de la energía, y se trasladara al bolsillo de las familias y a los costos de las empresas. En esos países, el Estado -ese que Milei desprecia- intervino para evitar, o al menos atenuar, que las consecuencias de la guerra deterioren aún más la calidad de vida de sus sociedades”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, destacó que en este complejo contexto mundial, el Gobierno argentino se encuentra “aferrado a una ideología anacrónica, incompatible con el interés nacional y, sobre todo, totalmente inoportuna para gobernar en estas circunstancias”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2051997138305912944&partner=&hide_thread=false La guerra de Milei contra el bolsillo de los argentinos



Como se sabe, la guerra en Medio Oriente puso presión sobre el precio del petróleo y, por lo tanto, sobre los combustibles y la nafta en particular. Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la operación “Furia Épica”… — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 6, 2026 Kicillof criticó que Milei insista con su ideología en la que “el mercado lo resuelve todo” y dijo que esto termina siendo un grave problema. “Hay guerra, el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada. Un Estado desertor que renuncia a actuar como Estado nacional”, agregó. Finalmente, cargó contra la idea sobre que el petróleo extraído del subsuelo argentino deba pagarse al precio internacional, incluso en un contexto de guerra. “Mientras tanto, en muchísimos países, además de medidas para contener el precio de los combustibles, se evalúan contribuciones extraordinarias a las empresas petroleras, que multiplican sus ganancias en medio del sufrimiento de pueblos afectados”, señaló. Y llamó a seguir construyendo otro camino. Fuente: Agencia DIB

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