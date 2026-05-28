jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 19:58

Cayó la usurera de Mar del Plata que pretendía cobrar 96 millones de pesos tras haber prestado1 millón

La escalada del conflicto incluyó amenazas telefónicas y ataques con armas de fuego contra la vivienda de la víctima.

Por Agencia DIB
usurera

Una mujer de 45 años que se dedicaba al préstamo de dinero y la usura cayó en Mar del Plata, luego de extorsionar a una de sus víctimas para que devolviera, por 1 millón de pesos que le había prestado en 2023, 96 millones de pesos.

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La causa judicial se inició cuando el compromiso de devolución del capital inicial en ocho cuotas quincenales de 330.000 pesos mediante la firma de pagarés no se cumplió. Ante el primer retraso en los pagos, la acreedora elevó la deuda de forma unilateral a la suma de 7.000.000 de pesos. Frente a la imposibilidad de afrontar el nuevo monto, se pactó la entrega de un vehículo utilitario Citroën Berlingo como parte de pago, una medida que no interrumpió la presión económica bajo distintas modalidades.

La escalada del conflicto incluyó amenazas telefónicas y ataques con armas de fuego contra la vivienda de la víctima. Mediante la utilización de estos métodos de amedrentamiento, la cifra exigida ascendió primero a 25.000.000 de pesos y, finalmente, a la suma de 96.000.000 de pesos en concepto de intereses acumulados.

La última exigencia registrada por los investigadores consistía en la entrega de la escritura de una propiedad inmueble para cancelar de manera definitiva el saldo reclamado.

Investigación y caída

Ante la violencia que sumó el episodio, el Gabinete de Extorsivos de la Delegación Departamental de Investigaciones recabó los datos, como análisis de entrecruzamientos telefónicos, recibos informales y comprobantes de pago, que permitieron a la Unidad Funcional de Instrucción 12, a cargo del agente fiscal Luis Ferreyra, solicitar las órdenes de allanamiento y detención correspondientes.

El operativo se concretó este jueves en un departamento ubicado en las calles Rivadavia y Chile, donde se logró la detención de la mujer investigada por extorsión y usura.

Durante la requisa del inmueble se secuestraron tres teléfonos celulares, una computadora portátil, pagarés, anotaciones manuscritas con registros de cobros, carpetas con documentación a nombre de diferentes personas, 2.200 dólares y 1.275.000 pesos en efectivo.

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En las dependencias también se halló una caja con relojes de alta gama y piezas de bijouterie de oro, elementos sobre los cuales la fiscalía ordenó realizar fotogramas para determinar si pertenecen a otros damnificados del circuito de préstamos ilegales.

Tras la finalización de los trámites legales en la sede policial, la imputada fue trasladada y alojada en la Unidad Penitenciaria Número 50 de Batán.

Fuente: Agencia DIB

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