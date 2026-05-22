Kicillof criticó los cambios de Zona Fría y anticipó que estudian ir a la Justicia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tildó de "ilegal" el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, con cambios a la Zona Fría y la eliminación de un beneficio para las cooperativas eléctricas, por lo que adelantó que estudian ir a la Justicia. Más allá de esto, le pidió al Senado que no avance con la medida que impulsa el Gobierno.

Una protesta por el cierre de pymes terminó con incidentes y un ministro de Kicillof en el medio

"Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", lanzó, en alusión a la iniciativa que impulsa la gestión de Javier Milei y que como contó Agencia DIB impactará en fuertes subas de la tarifa de gas en 94 municipios bonaerenses.

"Hay partes de la ley que están mal, directamente. Que son ilegales. Veremos qué haremos ante la justicia. Le pedimos al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", afirmó el mandatario, que consideró "terrible" la reforma de la ley, que golpea en la tarifa de gas no sólo en territorio bonaerense sino también en departamentos de Córdoba, Santa Fe, Córdoba y San Luis, entre otros.

En la actualidad son unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios los que perderían los descuentos . Es decir, el 20% del total de usuarios del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%, salvo que el usuario califique para el Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tras reempadronarse.

"Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", afirmó Kicillof desde Florencio Vareala." Lo escuchaba al ministro (de Economía Luis) Caputo decir que no se puede ajustar más: hace un montón que no se puede ajustar más. La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes; ya estamos viendo que, producto de la desocupación y la caída de los salarios, la vida entera se hace imposible para una proporción de argentinos y bonaerenses", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2057555853402845496&partner=&hide_thread=false Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

Problemas para las cooperativas eléctricas

Cabe recordar, como contó Agencia DIB el lunes, otro de los puntos del proyecto que genera polémica y que la Provincia tiene en estudio es el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas, que se eliminaría con esta ley.

El esquema actual del fondo compensador tarifario funciona desde 1996 y se rige mediante aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia unas cien más pequeñas que reciben asistencia para sostener el servicio eléctrico en localidades del interior. Eliminar esto complicaría mucho el funcionamiento de las cooperativas bonaerenses.

“Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido con la nueva normativa. Como también el cobro del alumbrado público, que está por ley desde 1989”, sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni.

Fuente: Agencia DIB