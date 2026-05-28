Kicillof lanzó el MDF Salud y blanqueó al tucumano Yadlin como aliado

Axel Kicillof dio hoy un paso más en la instalación de su figura de cara a una candidatura presencial , con el lanzamiento de la rama “salud” del Movimiento Derecho al Futuro, su espacio en el peronismo, con un acto en La Plata en el que blanqueó a un aliado clave en norte del país.

“ Frente al abandono, el ajuste y la crueldad, nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio , sino un derecho para todos y todas”, dijo Kicillof en el pasado Dardo Rocha de La Plata en una continuidad de discurso de polarización y el contraste de modelo con el presidente Javier Milei.

El gobernador viene lanzando las diferentes áreas de su espacio político, con actos secuenciados que le permiten exhibir aliados de ámbitos diversos -ya lo hizo con la educación, las políticas de género, la cultura- y discursos enfocados a lo que serían sus políticas de un fututo gobierno nacional peronista .

En ese sentido, Kicillof sumó hoy la presencia de diputado tucumano Pablo Yedlin, un médico que en su momento estuvo alineado con el kirchnerismo y el exgobernador Juan Manzur , y que con su presencia en La Plata blanqueó su alineamiento con el proyecto presidencial del gobernador bonaerense.

Kicillof también mostró la presencia de Daniel Gollán, que fue su ministro de Salud y es otro de los dirigentes que en su momento tuvieron cercanía estrecha con Cristinas Kirchgner pero después optó por el gobernador en la interna del peronismo. Julio Alak, intendente y anfitrión, uno de los aspirantes a suceder al gobernador también fue de la partida.

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Gracias a la invitación de @Kicilofok y @DrDanielGollan.

Argentina tiene un modelo alternativo al ajuste salvaje de @JMilei.

La salud es un derecho en Argentina, pero… pic.twitter.com/Zgy2xHeRDp — Pablo Yedlin (@pyedlin) May 28, 2026

“Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”, sostuvo Kicillof en su discurso. Y agregó que “la motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna.”

Con tono electoral nacional, el Gobernador subrayó: “nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.

Fuente: Agencia DIB.