Kicillof, desde Tornquist: "Milei les quiere quitar el subsidio de Zona Fría a cinco millones de bonaerenses"

Desde la ciudad de Tornquist , donde “hace cuatro grados a fin de mayo, como en buena parte del territorio” , el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó en un video posteado en redes sociales que “estamos ante una situación muy complicada porque el Gobierno de Javier Milei quiere quitar el subsidio de Zona Fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país ”.

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Kicillof señaló que se trata de “una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas, y que en la provincia de Buenos Aires alcanza a, aproximadamente, un millón trescientos mil hogares, es decir, unos cinco millones de personas ”.

El gobernador continuó: “Si esto se aprueba en el Senado (lo que estas familias tendrán) será un aumento tarifario de hasta el 100% en el gas . Y ocurre cuando estamos ante una situación donde buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá de su condición económica, está con complicaciones, está endeudada, no puede pagar alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas, luz y gas ”.

Kicillof recalcó en la mañana helada de Tornquist: “Quiero decir que es Zona Fría lo que tenemos en provincia de Buenos Aires y eso es lo que está afectando el Gobierno de Milei”.

“Por crueldad, por ignorancia”

El posteo del video está acompañado de un texto que reza: “Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto”.

El gobernador hizo estas declaraciones en línea con otras emitidas días atrás, en las que afirmó que “cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría, un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la casta”.

Fuente: Agencia DIB