Tedeum en La Plata: sin Axel Kicillof, monseñor Carrara pidió "trabajo y dignidad"

Sin la presencia de Axel Kicillof pero sí de parte de su Gabinete, el arzobispo, Gustavo Carrara encabezó este lunes la ceremonia del Tedeum por el 25 de mayo en La Plata , en la que pidió mayores esfuerzos para ayudar a los trabajadores que han sido despojados de sus derechos.

En su mensaje, Carrara convocó a todos a asumir un rol activo en la construcción del país, poniendo especial énfasis en la dignidad del trabajo , la escucha de las periferias y la responsabilidad de los dirigentes frente a los desafíos sociales y tecnológicos actuales.

“Hoy nos negamos a ser meros espectadores. Elegimos poner el hombro en la construcción de la patria y ser ciudadanos protagonistas”, expresó el monseñor en su homilía, en la que definió al trabajo como “un camino muy concreto” para construir el bien común y fortalecer el proyecto nacional iniciado en 1810.

El arzobispo sostuvo que “el trabajo es dignidad” y recordó que Jesús “dedicó la mayor parte de su vida terrena a la labor manual”, reivindicando así el valor humano y espiritual de toda tarea honesta. En esa línea, retomó palabras del Papa Francisco, quien afirmaba que “el mundo del trabajo es una prioridad humana y, por lo tanto, una prioridad cristiana”.

“Hoy los trabajadores están despojados de sus derechos. Necesitamos que todos puedan trabajar. En un tiempo de inteligencia artificial tenemos que, con creatividad y audacia, promover el trabajo. Es un desafío que tenemos hoy en la Argentina. Pedimos a Dios ilumine nuestros corazones, hasta el más alto dirigente, para construir una Patria para todos y no para pocos”, sostuvo en otro tramo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2058883787295981952&partner=&hide_thread=false Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía. En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos. El futuro… pic.twitter.com/1xyWg3jJv3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 25, 2026

Presencia política y el mensaje de Axel Kicillof

El mensaje se dio ante la mirada atenta de la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gabinete, Carlos Bianco, y el intendente platense, Julio Alak, entre otros dirigentes que estuvieron en la catedral.

Carrara destacó que “los lugares de la Iglesia son los lugares de la vida” y remarcó la importancia de estar presentes en fábricas, plazas y ámbitos laborales, acompañando las realidades concretas de las personas. “Resulta imperativo que los dirigentes políticos, sociales, empresariales y religiosos nos acerquemos a las periferias para comprender la realidad en profundidad”, afirmó. Y agregó: “Debemos contemplar y escuchar a esos miles de mujeres y hombres que hacen fila para viajar y trabajar honradamente”.

El gobernador Kicillof no estuvo presente en la Catedral por un compromiso familiar, aunque en la previa dejó un mensaje en las redes sociales en conmemoración de la fecha patria. “Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía. En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos. El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro”, sostuvo.

Por su parte, Alak dijo que en esta fecha tan significativa hay que renovar el compromiso con aquellos hombres y mujeres que iniciaron el camino hacia una Argentina más justa, libre y soberana. “Por una Patria que se construye con unidad, solidaridad y un profundo sentido federal, para que el crecimiento y las oportunidades lleguen a cada argentino y argentina”, cerró.

Fuente: Agencia DIB