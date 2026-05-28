Milei anticipó una "revolución de los seguros" para reemplazar al Estado y volvió a criticar a los medios

El presidente Javier Milei volvió a acusar hoy a la oposición de intentar desestabilizarlo, se quejó de la cobertura que los medios de comunicación hacen sobre la marcha de su gobierno respecto del cual, además, negó enfáticamente que esté paralizado, y ante un auditorio especializado en economía lanzó una propuesta radical: anticipó una “revolución de los seguros” que reemplazará, según su visión, al Estado en materia de salud, educación y seguridad.

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread -diferencia- tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno”, dijo el mandatario en otros de sus periódicos ataques a los medios de comunicación, esta vez al hablar en el foro Research for Traders, que organiza el asesor financiero Darío Epstein.

Al desarrollar su crítica a cómo cree que los medios muestran a su administración. Milei recurrió a la perfomance legislativa del oficialismo: "el supuesto gobierno que no tiene iniciativa y está paralizado el otro día en Diputados les ganamos 13 a 0 ", dijo respecto de la sesión en la que se aprobaron entre otros proyectos la reducción del régimen de zona fría para subsidiar el gas natural y la llamada “ley hojarasca”.

El presidente también apuntó también a la oposición, a la que volvió a acusar de querer desestabilizarlo. En ese punto, mencionó que hubo "siete intentos de juicio político" impulsados en el Congreso, pero que no prosperaron. Y también habló de “40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal ”, en plena protesta universitaria por la falta de aplicación de la ley de financiamiento.

Pero el tramo más original de la intervención fue cuando presentó su plan acerca de cómo reemplazar al Estado en tres áreas básicas. “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”, dijo Milei. Y puso como ejemplo la medicina prepaga -donde ya se puede derivar el aporte directo a empresas privadas-, la seguridad privada y la educación privada. “Ahí se desarrollan seguros”, enfatizó el Presidente.

Aunque no dio precisiones, Milei contó con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, están planeando la “revolución de los seguros”. Dijo que hay que terminar con la visión del Estado como prestador de seguros. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo. Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

El costado electoral

Milei se presentó en el Foto junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Preisdencia y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Junto a Epstein, que halagó a Karina, estuvo el rabino Tzvi Grunblatt, coorganizador de la velada por la Fundación de Acción Social de Jabad. Antes de Milei, había hablado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pronosticó que el año que viene será de buena perfomance en su área y que en ese contexto el Presidente será reelecto.

“Hay que entender que el mundo cambió, que los riesgos políticos importan y eso, además, genera una gran ventaja para aquellos que puedan producir energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento. ¡Todo lo que tenemos nosotros!“, dijo el mandatario en uno de los tramos de su presentación. Y poco después completó: ”Si no nos subimos al tren, se nos va la última oportunidad”.

A lo largo de su discurso, Milei hizo una fuerte defensa de su gestión. Y entre los logros enumeró: “Terminamos con algo que nadie creyó que se podía terminar, terminamos con los gerentes de la pobreza gracias a la ministra Sandra Pettovello; la Argentina sacó a 14 millones de la pobreza”. Tras lo que destacó: ”El equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura económica tienen un papel protagónico en el resurgimiento de la” Argentina".

Pero el discurso no estuvo exento de tropiezos. Vamos a seguir abriendo la economía argentina”, prometió y quiso dar un ejemplo: “Sacamos ley de alquileres, multiplicamos la oferta y bajaron los alquileres 30% en términos reales”, alegó. La realidad que muestra el propio Instituto de Estadística (Indec) es lo contrario: la inflación fue del 303% en la era Milei y los alquileres se encarecieron 562%.

Entre los puntos que resaltó de su gestión, el mandatario también apuntó a que desde llegó su administración al poder. “Tomamos como indicador al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Cuando recibimos el poder estaba 11% arriba: el último indicador dio 3,8%, el descentralizado“, remarcó. “En la comparación, este año está mostrando que la economía creció un 5,5%. Puede haber gente a la que le parezca poco o mucho”, deslizó.

Fuente: Agencia DIB.