Maquinaria agrícola: cayó la venta de tractores y cosechadoras, subió un poco la de sembradoras

La venta de maquinaria agrícola en el país registró una facturación total de $ 541.546,3 millones durante el primer trimestre del año. Según el último informe de la industria manufacturera presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , este monto representa un incremento del 5,7% en comparación con el mismo período del año anterior, muy por debajo de la inflación.

En lo que respecta al volumen físico de operaciones, el Indec reportó que se vendieron un total de 1.910 unidades de implementos, lo que significó un incremento del 8,6% en la comparación interanual. El rubro de las sembradoras también mostró signo positivo en cantidades con 254 unidades comercializadas, reflejando una suba del 4,5% frente al mismo lapso del año previo. En contraste, las cosechadoras y los tractores experimentaron caídas en sus unidades vendidas, registrando bajas de un 13,3% (con 229 unidades) y de un 31,2% (con 937 unidades), respectivamente .

El informe de la entidad estadística también discrimina el origen de los equipos en algunos de sus segmentos. Dentro de las 229 cosechadoras vendidas, 196 fueron de producción nacional y 33 de origen importado. En el mercado de tractores, de las 937 unidades totales, 673 correspondieron a terminales locales y 264 provinieron del exterior. Por último, de los 1.910 implementos colocados en el período, 1.704 unidades se fabricaron en el país y las restantes 206 fueron importadas.

La variación del origen también se manifestó en los montos facturados por cada segmento. En el rubro cosechadoras, los modelos nacionales generaron $ 126.996,8 millones frente a los $ 22.900,6 millones de los importados. En los tractores, la producción local aportó $ 104.112,2 millones y la importada sumó 46.827,7 millones. Respecto de los implementos, las ventas de fabricación nacional obtuvieron una facturación de $ 128.864,5 millones, en tanto que los bienes de origen extranjero totalizaron $ 51.289,9 millones de la moneda corriente.

Los datos recolectados por el organismo oficial provienen de un panel integrado por más de 40 empresas líderes del sector que comercializan tanto equipos de producción propia como de origen importado, expresando sus ventas sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Al desagregar el desempeño económico por sectores, el grupo de los implementos se posicionó como el de mayor aporte al mercado, alcanzando la cifra de $ 180.154,4 millones facturados, lo que equivale a una suba interanual del 9,5% y representa el 33,3% de la participación total del trimestre.

Fuente: Agencia DIB