Una protesta por el cierre de pymes terminó con incidentes y un ministro de Kicillof en el medio

Una protesta de trabajadores de pymes , estudiantes, personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y representantes gremiales de ATE en el puente 25 de Mayo, sobre la colectora de la avenida General Paz, terminó con incidentes, gases y al menos dos agentes policiales heridos . Todo con Gabriel Katopodis , ministro de Axel Kicillof en el medio.

El tenso cruce tuvo lugar en los alrededores de la sede del INTI, en una de las colectoras de la autovía General Paz pero en el partido de San Martín. Fue cuando la Policía porteña desplegó un operativo que arrastró a los manifestantes hacia las veredas, para liberar el carril obstruido, tal como marca el protocolo nacional.

De la manifestación que buscaba visibilizar el cierre de unas 25.000 pymes desde que asumió Javier Milei, participaron dirigentes de ATE y se plegó personal del (INTI), donde se estima que habrá un nuevo recorte y peligran 700 puestos de trabajo.

El momento de mayor tensión se generó cuando los manifestantes intentaron desplegar una bandera que denunciaba el cierre de 25 mil pymes en San Martín y exigía la declaración de la “emergencia económica pyme” a nivel nacional. El ministro de Infraestructura de bonaerense, Gabriel Katopodis , intentó apaciguar los ánimos al verse involucrado en el medio del enfrentamiento.

“No vamos a permitir que sigan cerrando industrias. Estamos convencidos de que la Argentina sale adelante cuidando y defendiendo al empresario pyme. Nos estábamos manifestando pacíficamente, pero la violencia y el autoritarismo de Milei no permitió que empresarios de pie, industriales, trabajadores del INTI y estudiantes no se puedan expresar. Lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para frenar la destrucción del país”, expresó Katopodis.

La movilización, que reunió a unos 500 manifestantes, contó con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales. Se firmó un documento en defensa de las pymes y pondrán en marcha un plan de acción.

ate protesta Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en la protesta.

El cierre de pymes

La estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total. En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.

“Nos estamos haciendo escuchar. Es hora de que empecemos a hacerlo porque nos han colocado en el lugar de villanos, cuando en realidad somos los que generamos puestos de trabajo”, afirmó Rubén Paleone, presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, y reconoció que es “uno de los sectores más castigados junto con los de indumentarias, textil y calzado.

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional e integrante del Frente Sindical Unidos (Fresu), un brazo sindical que se abrió de la CGT con la intención de forjar un perfil más combativo.

“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó.

Fuente: Agencia DIB