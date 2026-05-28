Diputados rompió la parálisis legislativa en la Provincia con una sesión copada por la discusión por zona fría

La cámara de Diputados rompió hoy una parálisis de casi tres meses sin funcionar con una sesión que quedó envuelta en una discusión que, en rigor, excede los temas que son de su competencia directa: la reducción del régimen de zona fría, que elimina subsidios al consumo de gas natural en 94 ciudades de la provincia y está en discusión en el Senado nacional.

Fue la primera sesión del año en la cámara Baja bonaerense -el Senado aún no se puso en marcha- en un período ordinario que había iniciado el 2 de marzo pero que hasta ahora no había registrado reuniones más allá de un encuentro extraordinario por el aniversario del golpe de estado de 1976. Las tensiones internas en el peronismo explican el retraso.

En el temario no había proyectos de mucha relevancia para tratar y en ese marco, la discusión por la zona fría se llevó buena parte de la atención, con una mayoría de legisladores que se pronunciaron en contra de la medida que impulsa el gobierno nacional y que ya fue aprobada en la cámara de Diputados nacional.

Uno de los que habló fue el vice primero del cuerpo, Alexis Guerrera (FR), que proviene de General Pinto, una de las ciudades excluidas. “Es una ley que no busca mejorar el equilibrio fiscal", sino que el objetivo es "que todo termine siendo un malestar en la sociedad” , dijo el legislador. Apuntó a que el gobierno busca direccionar ese malestar contra Axel Kicillof.

El radical Matías Civale, de Tandi, otra ciudad en la que se elimina el subsidio, precisó que “quienes habitamos en la zona fría utilizamos más del 50% de ese consumo para calefaccionarnos contra menos de un tercio de los que habitan en zona no fría” y cuestionó al gobierno porque mientras plantea este ahorro le perdona deudas a las distribuidoras.

Andrés De Leo, presidente del bloque de la CC y oriundo de Bahía Blanca, también excluida, dijo que “es un retroceso muy importante para toda la región”. Añadió que “el gobierno nacional y gran parte de los aliados no comprenden las razones por las cuales toda la región del sur de la provincia debe pagar menos por los recursos energéticos, fundamentalmente por el gas”.

En la vereda opuesta se paró otro diputado de Bahía, el libertario Oscar Liberman. Cuestionó duramente el régimen al que calificó como un modelo de “Hood Robin” porque, dijo, los sectores más vulnerables terminan subsidiando a los ricos. Citó un estudio de la Universidad Nacional del Sur según el cual el 80% del beneficio “es absorbido por el 10 o el 15% de la población de mayores ingresos.

Liberman denunció que muchas familias en barrios populares que no cuentan con red de gas natural quedan excluidas de este beneficio y, paradójicamente, contribuyen a financiar el servicio de sectores con una situación socioeconómica mucho mejor.

El debate por los secuestrados en Libia

En el transcurso de la sesión, la diputada Mónica Schlottauer (bloque Izquierda Socialista-FITU) que fuera parte de la flotilla humanitaria que fuese secuestrada en Libia, agradeció el apoyo de todos los bloques, menos al único que no se pronunció, el bloque libertario. La legisladora expresó su preocupación por la desaparición de dos ciudadanos argentinos en Libia del Este y cuestiona con dureza la actitud de la Cancillería argentina, a la que acusa de no intervenir ni realizar denuncias ante organismos internacionales.

En ese momento pidió la palabra el libertario Nahuel Sotelo y replicó a la Izquierda por sus críticas al accionar de Israel y sostuvo que resulta “gracioso” escuchar ese tipo de planteos provenientes de sectores vinculados, según afirmó, a ideologías responsables de fuertes persecuciones y “muertes a lo largo de la historia”. Además, el diputado de ultraderecha que responde a las Fuerzas del Cielo, aclaró que la Cancillería argentina sí está interviniendo en el caso de los ciudadanos desaparecidos en Libia y explicó que, como Argentina no posee embajada en ese país, las gestiones se realizan a través de la representación diplomática de Italia.

Fuente: Agencia DIB.