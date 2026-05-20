miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 10:48

Axel Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento con un intendente a la cabeza

El organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Producción a cargo de Augusto Costa, y su presidente será el intendente Ariel Sujarchuk.

Por Agencia DIB
Augusto Costa, Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk.

Augusto Costa, Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk.

El gobernador Axel Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) y designó a Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, en la función de presidente del organismo que busca consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental.

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El COPEC, que apunta a avanzar en políticas de innovación, estará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa. Mientras que Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y PyMEs, y Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, acompañarán a Sujarchuk en esta misión.

En los próximos días, se informó, se hará oficial el resto de los integrantes, quienes serán designados entre representantes a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y a cada una de las cámaras, asociaciones empresariales y polos tecnológicos que nuclean al sector y otros actores vinculados a la Economía del Conocimiento. Todos los miembros del Consejo se desempeñarán de manera “ad honorem”.

El COPEC tiene por objetivo asesorar, articular y fortalecer este ecosistema mediante la generación de evidencia, diagnósticos e investigación. También funcionará como un agente relevante para la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo y la inclusión laboral de calidad.

Entre sus metas estratégicas se destacan consolidar la articulación entre los sectores público, privado, académico y científico-tecnológico, producir recomendaciones para el crecimiento de empresas, startups y clusters, relevar capacidades locales, fomentar la formación en habilidades digitales y la generación de empleo calificado, proveer información basada en datos a través de un Observatorio Provincial, apoyar la promoción de exportaciones y la participación de la provincia en misiones comerciales internacionales.

Para operativizar estas metas, el COPEC contempla la conformación de diversas instancias de trabajo colaborativo y espacios territoriales de vinculación. En el marco de su eje de gobernanza, se prevé la creación de mesas sectoriales especializadas en áreas críticas como software, nano y biotecnología, inteligencia artificial (IA) y sector audiovisual.

Fuente: Agencia DIB

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