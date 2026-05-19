La Plata: reabrió sus puertas el Museo Provincial de Bellas Artes "Emilio Pettoruti"

El gobernador Axel Kicillof recorrió este lunes el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” de La Plata , que reabrió sus puertas tras la finalización de las obras de puesta en valor.

La recorrida se realizó junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout , y el director de la institución, Federico Ruvituso .

Las obras inauguradas, según informó la Provincia, se centraron en tres aspectos: mejorar y ampliar la exhibición y el acceso del público , reconstruir los espacios de guardado , y remodelar y optimizar los espacios de trabajo .

“Un paso importante”

“La reapertura representa un paso importante para uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad de La Plata, que vuelve a abrir sus puertas con instalaciones renovadas y mejores condiciones para preservar y exhibir su patrimonio artístico”, se destacó en un comunicado.

bellas-artes El renovado Museo Provincial de Bellas Artes. Gobernación

Estuvieron presentes también en la recorrida la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Cultural, Lorena Riesgo; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; su par de Técnica, Administrativa y Legal, Tomás Viviani; el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.

Fuente: Agencia DIB