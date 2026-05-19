martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 09:48

La Plata: reabrió sus puertas el Museo Provincial de Bellas Artes "Emilio Pettoruti"

Desde la Provincia señalaron que se mejoró la exhibición y el acceso del público del Museo, entre otros aspectos.

Por Agencia DIB
La reinauguración del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” contó con la presencia de Axel Kicillof y muchos funcionarios.

La reinauguración del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” contó con la presencia de Axel Kicillof y muchos funcionarios.

Gobernación
El renovado Museo Provincial de Bellas Artes.

El renovado Museo Provincial de Bellas Artes.

Gobernación
Axel Kicillof recorre el Museo Petorutti en La Plata.

Axel Kicillof recorre el Museo Petorutti en La Plata.

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El gobernador Axel Kicillof recorrió este lunes el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” de La Plata, que reabrió sus puertas tras la finalización de las obras de puesta en valor.

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La recorrida se realizó junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y el director de la institución, Federico Ruvituso.

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Axel Kicillof recorre el Museo Petorutti en La Plata.

Axel Kicillof recorre el Museo Petorutti en La Plata.

Las obras inauguradas, según informó la Provincia, se centraron en tres aspectos: mejorar y ampliar la exhibición y el acceso del público, reconstruir los espacios de guardado, y remodelar y optimizar los espacios de trabajo.

“Un paso importante”

“La reapertura representa un paso importante para uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad de La Plata, que vuelve a abrir sus puertas con instalaciones renovadas y mejores condiciones para preservar y exhibir su patrimonio artístico”, se destacó en un comunicado.

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El renovado Museo Provincial de Bellas Artes.

El renovado Museo Provincial de Bellas Artes.

Estuvieron presentes también en la recorrida la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Cultural, Lorena Riesgo; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; su par de Técnica, Administrativa y Legal, Tomás Viviani; el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.

Fuente: Agencia DIB

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