Kicillof y Costa encabezaron la apertura de la Expo FITBA 2026 en el Teatro Argentino de La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa , la apertura de la Expo FITBA 2026 , un espacio que reúne a investigadores, universidades y empresas que a través de la ciencia y la tecnología impulsan la industria bonaerense. El acto tuvo lugar en el Teatro Argentino de La Plata , con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco ; y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero .

Durante la jornada, se presentaron proyectos, dispositivos y prototipos del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) distribuidos en 27 stands. Además, hubo paneles para compartir ideas y experiencias, y están presentes las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador afirmó en el acto de apertura: “Esta feria nos demuestra el éxito que hemos alcanzado con el Fondo de Innovación Tecnológica para unir demandas del sector productivo, del Estado y de las pymes, con el sistema científico-tecnológico y universitario”. “Las capacidades estaban presentes, pero hacía falta una política pública de financiamiento que las impulse: llevamos invertidos más de $ 10.000 millones en desarrollos que dan resultados efectivos a problemas reales de los y las bonaerenses”, agregó.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional está generando un verdadero desastre producto del desfinanciamiento en el sistema universitario y científico argentino: algo que históricamente llenó de orgullo a nuestro pueblo, hoy (Javier) Milei está dispuesto a destruirlo”, sostuvo el gobernador y añadió: “El contraste con la Provincia no puede ser más evidente: aún en este contexto de crisis económica, aquí defendemos la ciencia y la investigación no solo con palabras, sino dando continuidad a las políticas públicas que financian la innovación”.

Las autoridades anunciaron una inversión de $ 3.500 millones correspondiente a la quinta convocatoria del FITBA -financiada por el Consejo Federal de Inversiones- y de $ 300 millones para la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS).

Desde 2022, el FITBA brindó acompañamiento a 284 proyectos que generaron más de 180 innovaciones y contó con la participación de más de 3.000 investigadores.

Los proyectos

En esta edición de FITBA algunos de los proyectos que podían verse abarcaban áreas como la agroganadería, como el caso de “visión artificial e IA aplicadas a la fertilización de alta precisión”, o un “prototipo vacunal contra la influenza aviar”.

fitba2026 (1) La Expo FITBA 2026 en el Teatro Argentino de La Plata. DIB | Adriana Dellatorre

También se exhibía un “robot open source para manipulación de líquidos en laboratorio” y un “dispositivo fotónico para diagnóstico molecular de dengue y SARS-COV2”.

Entre las universidades participantes, figuraron la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la de General Sarmiento, la de José C. Paz, la de Mar del Plata, la Arturo Jauretche y la del Centro de la provincia de Buenos Aires.

Política federal

Por su parte, Costa remarcó: "Casi un 15% del total de investigadoras e investigadores de la Provincia formaron parte de este programa en sus cuatro convocatorias: los proyectos se radicaron en 68 municipios bonaerenses, lo cual muestra el carácter federal de una política que responde a las demandas de cada región". “Estamos orgullosos de ver cómo esta herramienta que genera vínculos entre el Estado, las empresas y el sistema científico tecnológico, se materializa en proyectos concretos”, explicó.

Hacia el final, Kicillof resaltó: “Cuando el Estado invierte y trabaja a conciencia, puede potenciar nuestra matriz productiva y lograr que haya más y mejor empleo, industria y soberanía”. “Vamos a seguir promoviendo la educación pública y la investigación científica porque estamos convencidos de que así podremos construir un futuro mejor para la Argentina”, concluyó.

Estuvieron presentes en la apertura el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el intendente de Escobar y presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), Ariel Sujarchuk; el intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo; y el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.

Fuente: Agencia DIB