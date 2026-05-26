Chapadmalal: ponen a disponibilidad a trabajadores y la Provincia salió al cruce

El Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse , en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado”.

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La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros , firmada por Federico Esteban Sicilia . Se trata de los pases a disponibilidad por seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades turísticas, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.

Según establece la normativa, el personal alcanzado quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.

Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.

Cabe recordar que en 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en su transferencia a operadores privados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CostaAugusto9/status/2059245632926159097&partner=&hide_thread=false El complejo está en suelo bonaerense. Por eso, desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia… — Augusto Costa (@CostaAugusto9) May 26, 2026

La reacción del Gobierno de Axel Kicillof

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida con un extenso hilo en la red social X en el que calificó la situación como "la destrucción de un derecho" y acusó al Gobierno nacional de avanzar con "un plan sistemático de privatización y vaciamiento" de los complejos.

Costa destacó que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son Monumentos Históricos Nacionales y representan "más de 80 años de historia y conquista del turismo social". Y agregó: "Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos".

Según el funcionario provincial, amparado en el Decreto 216/2025, el Gobierno nacional eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social. Las consecuencias, afirmó, son contundentes: de alojar a más de 84.000 personas en 2023, se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.

En tanto, hizo referencia a los más de 30 trabajadores del complejo de General Pueyrredon que fueron intimados en abril a desalojar las viviendas. “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, indicó.

Y volvió a reclamar el traspaso hacia la administración bonaerense. “Desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, cerró.

Fuente: Agencia DIB