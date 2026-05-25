lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 08:38

Axel Kicillof participará en Mar del Plata del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

Será el viernes próximo. El foro reunirá a intendentes, centrales obreras, pymes, cooperativas y el sector industrial.

Por Agencia DIB
Kicillof, junto a Furlán en Mar del Plata. (Prensa Gobernación)
Kicillof, junto a Furlán en Mar del Plata. (Prensa Gobernación)

El gobernador Axel Kicillof buscará esta semana dar una nueva señal en su posicionamiento rumbo a las elecciones de 2027: junto a intendentes, centrales obreras, pymes, cooperativas y el sector industrial, participará en la ciudad de Mar del Plata del primer Congreso Bonaerense del Trabajo.

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El encuentro, que comenzará el jueves en el Hotel 13 de Julio, tendrá a Kicillof en el acto de cierre un día más tarde. Allí, los organizadores debatirán desde una mirada federal, la articulación entre trabajo, producción y soberanía, para la construcción de un país que priorice la producción nacional, la generación de empleo formal y la defensa de los recursos naturales con valor agregado local.

El congreso es organizado por el Ministerio de Trabajo provincial –a cargo de Walter Correa– junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), y reunirá a destacados representantes del mundo del trabajo: asociaciones sindicales, pequeñas y medianas empresas, representantes de cámaras empresarias (Uipba, Adimra y FEBA), cooperativas, funcionarios de áreas laborales de distintas provincias y municipios, referentes sociales y religiosos, integrantes de la Red de Empresas Inclusivas y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la OEI Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros sectores.

Para Kicillof, que está dando una fuerte pelea contra la política de Javier Milei en diversos sectores, este encuentro significa la oportunidad de exhibir músculo político y legitimación en una de las ciudades con mayores desafíos estructurales en materia de desocupación y empleo informal.

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