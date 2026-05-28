jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 21:05

Riesgos del vapeo: advertencia de pediatras ante la autorización de esta práctica en el país

Los especialistas advirtieron la práctica del vapeo no es inocua ni más sana que fumar y precisaron que muchos dispositivos contienen nicotina, generan adicción y pueden causar daño respiratorio, neurológico y cardiovascular.

Por Agencia DIB
Especialistas advierten que el uso de vapeadores no es inocuo y que la mayoría de los líquidos contienen nicotina.&nbsp;

Especialistas advierten que el uso de vapeadores no es inocuo y que la mayoría de los líquidos contienen nicotina. 

El uso de vapeadores como alternativa al cigarrillo en la mira.&nbsp;

El uso de vapeadores como alternativa al cigarrillo en la mira. 

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La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Cardiología advirtieron sobre los riesgos del vapeo en vísperas del Día Mundial Sin Tabaco.

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Las entidades alzaron la voz después de que el Ministerio de Salud creara un programa para regular vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La norma busca exigir trazabilidad, registro y estándares de calidad, aunque los médicos remarcan que el desafío es frenar un consumo que ya crece entre los adolescentes.

Los especialistas advirtieron la práctica del vapeo no es inocua ni más sana que fumar y precisaron que muchos dispositivos contienen nicotina, generan adicción y pueden causar daño respiratorio, neurológico y cardiovascular.

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El vapeo se convirtió en la tercera sustancia de consumo más frecuente entre adolescentes en Argentina, funcionando como una nueva y peligrosa puerta de entrada a la dependencia de la nicotina, aseveró la SAP con preocupación.

Las especialistas en pediatría Silvia Cabrerizo y Guillermina Olavarría pusieron el foco en revelar que la mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva que afecta directamente el cerebro en desarrollo, la atención y el control de los impulsos en la adolescencia.

"No es solo vapor, no es inofensivo", remarcaron. Y sumaron: "20 mililitros del líquido de vapeo equivalen a 200 cigarrillos".

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El uso de vapeadores como alternativa al cigarrillo en la mira.

El uso de vapeadores como alternativa al cigarrillo en la mira.

Además, señalaron que el líquido de vapeo representa un riesgo grave de intoxicación accidental para los niños más chicos y las mascotas de la casa, ya que pueden ingerirlo si lo encuentran al alcance de la mano.

Desde la SAP recalcaron que vapear no es inocuo y resaltaron que los sabores dulces están pensados para captar a los más jóvenes. Por eso, enumeraron 10 cosas que es necesario saber sobre los riesgos del vapeo:

Fuente: Agencia DIB

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