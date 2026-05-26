Lanzado Ferraresi, el PJ suma más nombres a la sucesión de Axel Kicillof

La carrera por suceder a Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense en 2027 sigue tomando temperatura: a los nombres que vienen sonando, como el del ministro Gabriel Katopodis o el intendente Julio Alak , ahora se sumó su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi .

Sigue prófuga una funcionaria municipal de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa

Si bien el alcalde no lo expresó públicamente, el fin de semana tuvo un gesto que valió más que mil palabras. Inauguró una Unidad Básica junto a la Madre de Plaza de Mayo, Carmen Arias, e integrantes de la agrupación La Patria No Se Vende. Y el cartel del frente rezaba: “ Axel Presidente, Ferraresi Gobernador”.

“Un nuevo espacio de organización y militancia para seguir construyendo comunidad, defendiendo la memoria y trabajando por una Argentina más justa y solidaria”, escribió el intendente integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MdF) , un espacio político kicillofista.

En las últimas semanas, Ferraresi, al igual que otros dirigentes que se anotan en la carrera por el sillón de Dardo Rocha, se reunió con “el bloque” de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot , con el exgobernador Felipe Solá y tuvo el apoyo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque , quien a principios de abril dijo que “se merece” ser el sucesor de Kicillof.

Katopodis vecinos Gabriel Katopodis junto a un grupo de vecinos.

Uno de los que viene trabajando en su candidatura, aunque sin adelantarlo públicamente ya que todos dicen que aún “no son tiempos electorales”, es Katopodis. El ministro de Infraestructura viene con un perfil alto, la semana pasada encabezó una protesta por el cierre de pymes y días atrás organizó una movilización para reclamarle a Luis Caputo fondos retenidos, obras y una baja en el precio de las naftas.

Con un claro discurso anti Milei, a “Kato” se le reconoce que encabezó la lista de senadores provinciales por la Primera sección en la legislativa de 2025, lo que le aportó un triunfo clave al peronismo. Entre sus recorridas de gestión, aprovecha para hacer encuentros políticos en distintos puntos de la provincia.

Otros nombres para suceder a Axel Kicillof

Pero hay otro jefe comunal de peso que también sigue construyendo su camino hacia 2027. Se trata de Alak, quien desde la capital provincial busca mostrar gestión, pero también teje acuerdos con dirigentes del peronismo.

Para ello no sólo visitó algunos distritos del interior como Pehuajó (allí gobierna el cristinista Pablo Zurro) sino que recibió en La Plata a otros alcaldes como Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Mauro Poletti (Ramallo) y Guillermo Britos (Chivilcoy), entre otros. También mantuvo encuentros con Pichetto, Monzó y Diego Bossio.

Cabe recordar que como gesto a Kicillof, el pasado 12 de marzo Alak habló abiertamente de una posible candidatura del gobernador como referente del peronismo para la próxima carrera presidencial. Y en un acto no dudó en brindarle su apoyo “incondicional”.

Alak con Pichetto-Monzó-Bossio Julio Alak junto a Diego Bossio, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.

Más allá de estos nombres, dentro del peronismo, donde falta un larguísimo camino por recorrer, hay otros interesados en ser la continuidad de Kicillof en la Gobernación. De hecho, el fin de semana en Los Polvorines, unos 120 dirigentes lanzaron la candidatura de Leonardo Nardini, alcalde de Malvinas Argentinas, y que ya acumuló reuniones con Dante Gebel, Sergio Uñac y hasta Cristina Fernández de Kirchner.

A estos dirigentes, hay que sumar otro tándem que no responden (o no son cercanos) a Kicillof. Por el lado de La Cámpora siempre suena Máximo Kirchner, aunque la que viene posicionándose es la actual diputada Mayra Mendoza. También, con pintadas en el conurbano, está en escena la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Mientras que el otro espacio que compone el peronismo bonaerense, el Frente Renovador de Sergio Massa, también aportará nombres a la disputa por la conducción de los destinos de la provincia.

Fuente: Agencia DIB