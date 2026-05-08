viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 14:24

Axel Kicillof en modo campaña: "Vamos a hablar con todo el mundo" y "a Milei le queda poco"

Desde Córdoba, el gobernador Axel Kicillof aseguró que el modelo libertario “fracasó” y llamó a construir una alternativa política rumbo a 2027.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a Héctor Daer.&nbsp;

Axel Kicillof junto a Héctor Daer. 

El gobernador Axel Kicillof aprovechó este viernes un congreso sindical en Córdoba para mostrarse en modo campaña, asegurar que hablarán “con todo el mundo” rumbo a las elecciones de 2027 y criticar duramente a la gestión de Javier Milei, a la que calificó de “fracaso”.

Más noticias
El Astillero Río Santiago en la mira. 

Kicillof le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar
El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

Kicillof le reclamó a Milei que intervenga para bajar el precio de las naftas

"Vamos a hablar con todo el mundo y vamos a ir a las urnas con una mejor propuesta", dijo Kicillof durante el 61º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), realizado en Córdoba. Y destacó, alentando a los cientos de presentes: “Vamos a construir un futuro mejor para la Argentina"

En un discurso con fuerte tono político y electoral, el gobernador cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y llamó a construir una alternativa para las próximas elecciones presidenciales. “Hay que explicarle a toda la Argentina que lo de Javier Milei es un experimento de la ultra derecha a escala mundial que fracasó y que a lo de Milei le queda poco”, afirmó.

Su arenga estuvo rodeada de parte de su Gabinete, como Carlos Bianco, Andrés Larroque y Walter Correa, y llamó a "defender la salud, la educación y el trabajo" de las familias. "Vamos a defender la cultura, la universidad y a nuestros trabajadores. Vamos a defender nuestros derechos. Vamos a defender las Malvinas, vamos a defender a nuestros pibes y a nuestra patria. Yo cuenco con ustedes, ustedes cuenten conmigo. Vamos a estar construyendo lo que se viene después, que es muchísimo mejor para la Argentina", resaltó.

Luego, ante la prensa, el mandatario volvió a cuestionar al Gobierno nacional por recortar fondos para jubilados, docentes, infraestructura y salud y "por pensar que gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias". "Tenemos todos los días problemas de este modelo en las provincias tan industriales como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Hay que tener una mirada federal. El Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar y fundir a las provincias", lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2052787032833786218&partner=&hide_thread=false

El gesto de Héctor Daer a Axel Kicillof

En otro tramo, el mandatario aseguró que la salud no puede ser un privilegio. “El problema no son los médicos ni la salud pública, el problema es Milei. Y nuestra obligación es construir una alternativa que defienda el derecho de todos los argentinos a recibir la atención que les corresponde”, destacó.

Antes de hablar ante el público, el excotitular de la CGT y presidente de FATSA, Héctor Daer, anunció que la federación lo eligió al gobernador bonaerense como el mejor dirigente para conducir los destinos de la Argentina. "Axel, sos el mejor candidato del peronismo para conducir los destinos de la Argentina", sostuvo.

El 61° Congreso Ordinario de Delegados de FATSA reunió a representantes gremiales de todo el país en un espacio de debate sindical y político. Durante el encuentro también se avanzó en la renovación de autoridades de la Federación, donde Daer consolidó su liderazgo y continuará al frente de la organización hasta 2030.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Kicillof le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar

Kicillof le reclamó a Milei que intervenga para bajar el precio de las naftas

Kicillof fue a Ensenada y se llevó la nueva canción: "Axel presidente"

Una entidad pública solventó los viáticos y la estadía de Kicillof en España, y él se pagó el pasaje

Axel Kicillof viaja a Córdoba en medio de la interna con el kirchnerismo

Día del Trabajador: mensaje autorreferencial de Milei y contra "el ajuste" de Kicillof

Kicillof anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos y calificó de "criminal" el fin del Remediar

La Corte bonaerense demanda autarquía financiera y cubrir las vacantes que faltan

Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Debería dedicarse a gobernar"

La justicia volvió a fallar contra el intento de la CGT de frenar la reforma laboral

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Astillero Río Santiago en la mira. 

Kicillof le da más poder al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El régimen de zona fría reduce el costo de la calefacción. 

Zona fría: Diputados del radicalismo pidieron mantener el régimen en la provincia