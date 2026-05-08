Axel Kicillof en modo campaña: "Vamos a hablar con todo el mundo" y "a Milei le queda poco"

El gobernador Axel Kicillof aprovechó este viernes un congreso sindical en Córdoba para mostrarse en modo campaña, asegurar que hablarán “con todo el mundo” rumbo a las elecciones de 2027 y criticar duramente a la gestión de Javier Milei , a la que calificó de “fracaso” .

"Vamos a hablar con todo el mundo y vamos a ir a las urnas con una mejor propuesta", dijo Kicillof durante el 61º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina ( FATSA ), realizado en Córdoba. Y destacó, alentando a los cientos de presentes: “Vamos a construir un futuro mejor para la Argentina"

En un discurso con fuerte tono político y electoral, el gobernador cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y llamó a construir una alternativa para las próximas elecciones presidenciales. “Hay que explicarle a toda la Argentina que lo de Javier Milei es un experimento de la ultra derecha a escala mundial que fracasó y que a lo de Milei le queda poco”, afirmó.

Su arenga estuvo rodeada de parte de su Gabinete, como Carlos Bianco, Andrés Larroque y Walter Correa, y llamó a "defender la salud, la educación y el trabajo" de las familias. "Vamos a defender la cultura, la universidad y a nuestros trabajadores. Vamos a defender nuestros derechos. Vamos a defender las Malvinas, vamos a defender a nuestros pibes y a nuestra patria. Yo cuenco con ustedes, ustedes cuenten conmigo. Vamos a estar construyendo lo que se viene después, que es muchísimo mejor para la Argentina " , resaltó.

Luego, ante la prensa, el mandatario volvió a cuestionar al Gobierno nacional por recortar fondos para jubilados, docentes, infraestructura y salud y "por pensar que gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias". "Tenemos todos los días problemas de este modelo en las provincias tan industriales como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Hay que tener una mirada federal. El Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar y fundir a las provincias", lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2052787032833786218&partner=&hide_thread=false El sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada. pic.twitter.com/NdbpMgQDFf — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 8, 2026

El gesto de Héctor Daer a Axel Kicillof

En otro tramo, el mandatario aseguró que la salud no puede ser un privilegio. “El problema no son los médicos ni la salud pública, el problema es Milei. Y nuestra obligación es construir una alternativa que defienda el derecho de todos los argentinos a recibir la atención que les corresponde”, destacó.

Antes de hablar ante el público, el excotitular de la CGT y presidente de FATSA, Héctor Daer, anunció que la federación lo eligió al gobernador bonaerense como el mejor dirigente para conducir los destinos de la Argentina. "Axel, sos el mejor candidato del peronismo para conducir los destinos de la Argentina", sostuvo.

El 61° Congreso Ordinario de Delegados de FATSA reunió a representantes gremiales de todo el país en un espacio de debate sindical y político. Durante el encuentro también se avanzó en la renovación de autoridades de la Federación, donde Daer consolidó su liderazgo y continuará al frente de la organización hasta 2030.

Fuente: Agencia DIB