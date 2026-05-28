Morón: el intendente fue citado por el deliberante a dar explicaciones por el caso de una funcionaria prófuga

El intendente de Morón, Lucas Ghi, deberá dar explicaciones a los concejales de su distrito sobre la “la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial” que generó el caso de una exfuncionaria municipal que permanece prófuga luego de que, en un allanamiento a su domicilio particular, encontraran casi medio kilo de cocaína.

Sigue prófuga una funcionaria municipal de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa

La intimación a Ghi se produjo a través de un pedido de informes aprobado hoy por el Concejo Deliberante por 16 votos a favor y ocho en contra, una mayoría a la que se sumaron los ediles que responden al exintendente Martín Sabatella , que mantiene un duro enfrentamiento interno con el alcalde.

E l caso que motivó el pedido del legislativo es el de Luna Suyai Ortigoza , que dirigió el Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad hasta que quedó involucrada en un caso de tráfico de droga luego de que en un operativo en su domicilio la policía federal 480 gramos de cocaína , envoltorios listos para la venta, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

Suyai Ortigoza está prófuga, con un pedido de captura firmado por la jueza de Garantías Laura Mariel bajo los cargos formales de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego . Su pareja, Ángel Daniel Paz, también se encuentra prófugo y con pedido de detención por participar en las mismas maniobras.

De acuerdo a los términos del pedido de informes, que se remite al artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ghi podrá concurrir en persona a dar las explicaciones que le piden o enviar a un secretario en su reemplazo. Tiene cinco días hábiles para hacerlo.

El respaldo de los concejales de Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella, fue clave para la aprobación de la iniciativa, un golpe político para Ghi. El intendente había sido funcionario del exalcalde, pero después de que lo reemplazó quedaron enfrentados en una dura interna. La pelea tiene además un componente que excede al municipio: Ghi está alineado con Axel Kicillof y Sabbatella juega con Cristina Fernández de Kirchner.

Fuente: Agencia DIB.