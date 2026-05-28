jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 17:22

Bahía Blanca: choque múltiple en el centro de la ciudad con una persona infartada y ocho autos involucrados

El hecho ocurrió en Alvarado al 100 y, pese a la magnitud del impacto y a tratarse de una zona céntrica, no se registraron otros heridos.

Por Agencia DIB
Choque en cadena en el centro de Bahía Blanca.

Choque en cadena en el centro de Bahía Blanca.

La Nueva

Un choque en cadena ocurrido en el centro de Bahía Blanca dejó importantes daños materiales y a uno de los conductores internado tras sufrir un infarto. En el siniestro estuvieron involucrados ocho vehículos y uno de ellos terminó volcado.

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Según informó el diario La Nueva, el herido es Juan José Straguzzi, de 81 años, quien conducía un Peugeot 3008 al momento del hecho. De acuerdo con fuentes del Hospital Municipal, el hombre ingresó a la guardia en paro cardiorrespiratorio, fue sometido a maniobras de reanimación, estabilizado en el área de emergencias e intubado, para luego ser derivado a terapia intensiva.

En el choque múltiple también participaron un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR-V y un Renault Fluence.

El hecho ocurrió en Alvarado al 100 y, pese a la magnitud del impacto y a tratarse de una zona céntrica, no se registraron otros heridos. De acuerdo a registros de cámaras privadas, una mujer que se disponía a cruzar la calle logró detenerse a tiempo y evitó ser alcanzada por los vehículos.

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