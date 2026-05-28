Deporte y temperaturas extremas: hasta un número uno puede poner su salud en riesgo

A poco de la llegada del verano, las altas temperaturas ya se sienten en los países occidentales de Europa, adelantando una estación estival con marcas récord. Lo cierto es que el factor climático está siendo determinante en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el torneo de tenis Roland Garros, sobre todo en los partidos diurnos.

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Este jueves, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, dio un batacazo en el evento, venciendo al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo. Sin desmerecer su logro, es preciso señalar que Sinner dominaba el partido sin problemas hasta el tercer set, en el que sufrió un fuerte bajón físico por el calor y hasta pidió atención médica. No es menor indicar, además, que el partido comenzó a las 12 del mediodía , un factor completamente contraindicado para realizar cualquier tipo de esfuerzo físico ante marcas térmicas superiores a los 30 grados centígrados.

El dato es concreto: las temperaturas extremas afectan la salud de los seres humanos , por lo que es sumamente importante considerar los problemas que pueden acarrear, incluso, hasta en los cuerpos de los deportistas más entrenados del planeta.

Sinner sintió calambres, mareos y vómitos y debió ser asistido en pleno partido. No es la primera vez que le ocurre, por lo que su condición de salud tiene una problemática específica que le impide adaptarse a las altas temperaturas, mucho más en una situación de extrema presión y esfuerzo físico , como un torneo de Grand Slam.

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El argentino perdía dos sets a cero y el italiano llegó a estar 5-2 arriba en el tercero, pero el partido cambió por… pic.twitter.com/lidrYhRrGP — Agencia DIB (@AgenciaDib) May 28, 2026

Recomendaciones

Desde el Ministerio de Salud bonaerense recomiendan, en casos de marcas térmicas altas o ante situaciones de calor extremo, tener en cuenta la condición climática en su totalidad, los antecedentes personales - enfermedades crónicas - y poner el foco en los extremos vulnerables, como niños, niñas y mayores de 65 años.

En este sentido, se aconseja aumentar el consumo de agua, aun cuando no se tenga sed; evitar realizar actividades físicas y la exposición directa al sol de 10 a 16, y siempre utilizar protección solar y gorro. También se recomienda vestir ropa de algodón y de colores claros.

Sinner RG 2

En el caso de los más chicos y adultos mayores, y de las personas que tengan alguna condición de base, los especialistas recuerdan que deben beber líquidos continuamente, para evitar la pérdida de electrolitos y minerales esenciales en las funciones vitales a través de la transpiración.

Signos de alarma

Una ola de calor aumenta la posibilidad de que se produzcan trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura corporal, como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas. En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura, por eso es necesario solicitar atención médica frente a algunos síntomas.

La sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos y dolores de cabeza, entre otros, son algunas de las señales necesarias para dirigirse al centro de salud más cercano.

Fuente: Agencia DIB