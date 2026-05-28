jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 16:57

Necochea: la Justicia revocó la cautelar que frenaba la subasta del Casino

La decisión dejó sin efecto la suspensión que en febrero había dictado el juzgado de primera instancia y validó, punto por punto, el camino institucional que recorrió el Municipio.

Por Agencia DIB
La Justicia revocó la cautelar que frenaba la subasta del Casino de Necochea.

La Justicia revocó la cautelar que frenaba la subasta del Casino de Necochea.

Ecos Diarios

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó la medida cautelar que mantenía frenada la subasta del Complejo Casino de Necochea, por lo cual la Municipalidad local podría hacer un nuevo intento de venta del predio.

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La decisión, firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, dejó sin efecto la suspensión que en febrero había dictado el juzgado de primera instancia y validó, punto por punto, el camino institucional que recorrió el Municipio para disponer del inmueble, informa este jueves Ecos Diarios de Necochea.

El tribunal no encontró la ilegalidad manifiesta que la demandante, María Susana Laborde, venía invocando para paralizar la operación. La Cámara sostuvo que la Ordenanza 12.009 se limita a autorizar la venta por subasta pública de un bien municipal en estado de abandono y ruina, sin habilitar obra alguna. En otras palabras: una operación ambientalmente inocua, lejos del escenario que planteó el amparo.

El planteo ambiental, que había sido el eje de la estrategia opositora, quedó desactivado. Los jueces remarcaron que el control ambiental no fue omitido, sino que está previsto en su instancia correspondiente (la convalidación provincial y la evaluación del Ministerio de Ambiente vía IPAR-CUS), etapas que recién operan si y cuando se proyecten usos nuevos.

La subasta, por sí sola, no altera nada del terreno. El tribunal también descartó el otro argumento central: no existe peligro en la demora, porque la mera transferencia de dominio no produce ningún cambio material inmediato sobre el predio.

Con dos de los tres requisitos legales no configurados, la cautelar no tenía sustento. La gestión municipal había advertido desde el primer momento que el inmueble está deteriorado, incendiado, vandalizado y que la comuna no puede sostener su recuperación con recursos propios. Esa lectura técnica y económica -respaldada por la tasación del Banco Provincia- es la que terminó imponiéndose en sede judicial.

“La Justicia confirmó lo que sostuvimos desde el primer día: el Municipio actuó dentro de la ley y siguiendo cada paso del procedimiento. Nunca hubo irregularidad, hubo una decisión de gestión sobre un bien que estaba abandonado”, señalaron a Ecos Diarios desde el Departamento Ejecutivo municipal. El expediente de fondo continúa su curso. La resolución de la Cámara, no obstante, marca un punto de inflexión: convalida el accionar de la gestión y desactiva el principal obstáculo judicial que pesaba sobre la operación.

Fuente: Agencia DIB

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