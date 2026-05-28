Martín Fierro de Portales: Diarios Bonaerenses entre los nominados de todo el país

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales, distinción de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) que reconoce al periodismo digital de 2025, tendrá lugar el jueves 4 de junio. Y entre los medios y profesionales postulados en las distintas categorías está Diarios Bonaerenses (dib.com.ar).
DIB, en la Categoría Sitio de Investigación
Esta nominación llena de orgullo a todos los que integramos DIB, la agencia que desde hace 33 años mantiene informados a los 18 millones de habitantes de la mayor provincia de Argentina.
Diarios Bonaerenses integra la Categoría Sitio de investigación, junto a El Archivo, La Política Online y Cenital.
Una noche homenaje al periodismo
La ceremonia se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte y será transmitida por Infobae desde las 19, con la tradicional alfombra roja. A las 21, comenzará la entrega de las estatuillas para las 33 categorías de los premios de una gala dedicada exclusivamente a los nuevos formatos informativos.
Daniel Hadad con su Martín Fierro de Oro. (Infobae)
Daniel Hadad recibió el Martín Fierro de Oro en último año.
Todos los nominados por APTRA
Sitio de Noticias
- Infobae
- La Nación
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Contenido periodístico sobre gaming
- La Nación
- TN
- Pressover News
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nación
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nación
- Bruno Yacono — TN
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nación
- Gustavo Noriega — El Observador
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras - Infobae
- Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacióm
Crónica urbana
- Martin Ciccioli — TN
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Andrés Klipphan — Infobae
- Facundo Pedrini — Panamá Revista
- Gonzalo Rodríguez — A24
Periodista 2025
- Hernán De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
Documental
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Subrogación de vientres — Filo News
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- José Del Rio — La Nación
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
Sitio de investigación
- Diarios Bonaerenses
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Sitio de Información General
* Minuto Uno
* Agencia Nova
* Rosario Nuestro
* Mitelefe
Sitio político
* La Política Online
* El Destape
* Realpolitik
* La Tecla
* El Parlamentario
Sitio / contenido de espectáculos
* Primiciasya — A24
* Pronto
* Teleshow — Infobae
* Paparazzi
* Chisme
* Vision Show
Sitio / contenido deportivo
* Olé
* ESPN
*Todo Fútbol
* El Gráfico
* TyC Sports
* Solo Ascenso
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Veron — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueno — Perfil
Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Román Iucht — La Nación
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Editorialista
- Luis Majul — La Nación
- Carlos Pagni — La Nación
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nación
- Sergio Berensztein — La Nación
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nación
- Hernán Capiello — La Nación
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nación
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastian Galligo — Ahora
Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)” de YPF
- “Algo que sí llega” de Mercado Libre
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo
Fuente: Agencia DIB