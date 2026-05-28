jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 17:30

Martín Fierro de Portales: Diarios Bonaerenses entre los nominados de todo el país

El jueves 4 de junio, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregará las estatuillas a los nominados. Entre ellos está dib.com.ar, un orgullo para todos los medios y periodistas que integran la agencia.

Por Agencia DIB
Entre los nominados en el Martín Fierro de Portales está Diario Bonaerenses.

Daniel Hadad recibió el Martín Fierro de Oro en último año.

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales, distinción de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) que reconoce al periodismo digital de 2025, tendrá lugar el jueves 4 de junio. Y entre los medios y profesionales postulados en las distintas categorías está Diarios Bonaerenses (dib.com.ar).

Más noticias
Daniel Hadad, creador de Infobae, se llevó el primer Martín Fierro de Oro para los Portales Web
Choque en cadena en el centro de Bahía Blanca.

Bahía Blanca: choque múltiple en el centro de la ciudad con una persona infartada y ocho autos involucrados

DIB, en la Categoría Sitio de Investigación

Esta nominación llena de orgullo a todos los que integramos DIB, la agencia que desde hace 33 años mantiene informados a los 18 millones de habitantes de la mayor provincia de Argentina.

Diarios Bonaerenses integra la Categoría Sitio de investigación, junto a El Archivo, La Política Online y Cenital.

Una noche homenaje al periodismo

La ceremonia se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte y será transmitida por Infobae desde las 19, con la tradicional alfombra roja. A las 21, comenzará la entrega de las estatuillas para las 33 categorías de los premios de una gala dedicada exclusivamente a los nuevos formatos informativos.

Daniel Hadad con su Martín Fierro de Oro. (Infobae)
Todos los nominados por APTRA

Sitio de Noticias

  • Infobae
  • La Nación
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae
  • La Nación
  • TN
  • Pressover News

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae
  • Hugo Alconada Mon — La Nación
  • Nicolás Wiñazki — Clarín
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Francisco Olivera — La Nación
  • Bruno Yacono — TN

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín
  • Nelson Castro — Perfil
  • Stella Garnica — A24
  • Pablo Sirvén — La Nación
  • Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras - Infobae
  • Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacióm

Crónica urbana

  • Martin Ciccioli — TN
  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Andrés Klipphan — Infobae
  • Facundo Pedrini — Panamá Revista
  • Gonzalo Rodríguez — A24

Periodista 2025

  • Hernán De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae

Documental

  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Subrogación de vientres — Filo News
  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae
  • Ricardo Roa — Clarín
  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • José Del Rio — La Nación
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé

Sitio de investigación

  • Diarios Bonaerenses
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Sitio de Información General

* Minuto Uno

* Agencia Nova

* Rosario Nuestro

* Mitelefe

Sitio político

* La Política Online

* El Destape

* Realpolitik

* La Tecla

* El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

* Primiciasya — A24

* Pronto

* Teleshow — Infobae

* Paparazzi

* Chisme

* Vision Show

Sitio / contenido deportivo

* Olé

* ESPN

*Todo Fútbol

* El Gráfico

* TyC Sports

* Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín
  • Jaime Durán Barba — Perfil
  • Felipe Pigna — Clarín
  • Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae
  • Adrián Ventura — TN
  • Mariano Roa — Clarín
  • Luis Majul — El Observador
  • Joaquín Morales Solá — La Nacion
  • Javier Fuego Simondet — La Nacion

Analista político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae
  • Romina Manguel — El Observador
  • Mariana Veron — Infobae
  • Eduardo Van der Kooy — Clarín
  • Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae
  • Liliana Franco — Ámbito
  • Javier Manuel Compte — El Cronista
  • Ezequiel Bustos — Clarín
  • Guillermo Laborda — El Cronista
  • Carlos Burgueno — Perfil

Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae
  • Román Iucht — La Nación
  • Daniel Avellaneda — Clarín
  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán — Seúl
  • Facundo Pastor — A24
  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Editorialista

  • Luis Majul — La Nación
  • Carlos Pagni — La Nación
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae
  • Jonatan Viale — TN
  • Daniel Bilotta — La Nación
  • Sergio Berensztein — La Nación

Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae
  • Nicolás Pizzi — La Nación
  • Hernán Capiello — La Nación
  • Irina Hauser — Página 12
  • Lucía Salinas — Clarín
  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae
  • Gustavo Carabajal — La Nación
  • Ricardo Canaletti — TN
  • Mauro Szeta — Vía Szeta

Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae Teleshow
  • Agustín Rey — News Digitales
  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente
  • Pablo O. Scholz — Clarín
  • Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN
  • Gustavo Sylvestre — C5N
  • Rolando Barbano — A24
  • Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont — La Prensa
  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva
  • Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

  • “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
  • “Sabés que estamos (Juana)” de YPF
  • “Algo que sí llega” de Mercado Libre

Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
  • Norberto Abdala — Clarín
  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
  • Juli Puente — Infobae
  • Maritchu Seitun — La Nacion

Rubro magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo

Fuente: Agencia DIB

