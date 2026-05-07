"Desembarco sin embajadores": la fórmula de Kicillof para poner un pie en Córdoba

Axel Kicillof dará mañana un paso importante en la estrategia federal de su figura de cara a su intención de competir por la presidencia el año que viene con una visita a Córdoba, una provincia donde Javier Milei obtuvo buena parte de los votos que le permitieron ganar en 2023 y que puede resultar clave a las elecciones 2027.

Kicillof tocará tres puntos en Córdoba, la ciudad capital, Cosquín y La Falda, donde desarrollará una agenda que combinará actividades institucionales -el turismo y las universidades son dos focos en este plano, que le permitirán contrastar con el gobierno de Milei- con otras de carácter más puramente político-partidario.

El paso por La Falda encierra una clave del viaje: Kicillof llega allí de la mano del ex triunviro de la CGT Héctor Daer, que realizará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional el congreso nacional de delegados de Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, el gremio del cual es el secretario general.

Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes” y eso seguramente dará pie a cruces a la política económica de Milei. Se espera que este sea el discurso más político de toda la mini gira.

La cercanía con la figura de Daer busca exhibir más que músculo sindical en su armado: el gobernador bonaerense quiere evitar fotos con referentes cordobeses en esta etapa. “No queremos que se lea que Axel bendice a nadie como su representante o su aliado principal en Córdoba, no estamos en ese momento”, dijo una fuente de su entorno a DIB.

En el equipo de Kicillof define la modalidad como un “desembarco sin embajadores”: el objetivo es la instalación política en la Provincia pero dejando el escenario abierto para cerrar más adelante el bordado territorial.

Hace unos días, circuló sobre todo en redes sociales la versión de que la diputada Natalia De La Sota, hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, podía ser considerada para completar una fórmula presidencial con el gobernador en el casillero de candidata a vice. Pero en el entorno del bonaerense no se hicieron eco: la definen como una dirigente muy interesante pero también ponen el foco en estrechar lazos con dirigentes alineados con el actual mandatario; Martín Llaryora y los alcaldes que le responden. Kicillof también participó, en modo virtual, en actividades organizadas por el senador Carlos Caserio.

Aunque admiten que no pueden controlar las presencias a todas las actividades de Kicillof en relación a la posiblidad de que algunos dirignete locales busquen imagenes de cercanía con él, el cuidado obsesivo en el diseño de la gira se relaciona con lo estratégtica que resulta la provincia en términos electorales. Cada voto recuperado allí vale doble para el peronismo, que en términos presidenciales viene de suvrir derrotas muy duras en ese territorio.

A Kicillof lo acompañarán sus ministros de Trabajo, Walter Correa; Gobierno, Carlos Bianco, de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y de Desarrollo de la Comunidad Andrpés Larroque.

La agenda institucional: contraste con Milei

La agenda cordobesa de Kicillof incluye mayoría de paradas institucionales, pero todas con perfil contrastante con la figura y las políticas de Javier Milei. En Córdoba capital firmara convenios de cooperación junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en medio del conflicto que mantiene con las casas de altos estudios. Los acuerdos están relacionados con la investigación en el área de maquinaria agrícola, vial y minera y con el funcionamiento de las Chacras Experimentales bonaerenses.

Pero además, -habrá un entendimiento para que la UTN se haga cargo del dictado de carreras universitarias en el marco del programa Puentes, por el cual la Provincia está abriendo sedes universitarias en el interior de la Provincia.

Fuente: Agencia DIB.