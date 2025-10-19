domingo 19 de octubre de 2025
19 de octubre de 2025 - 10:23

Triple femicidio de Florencio Varela: la investigación, a un mes de los crímenes

Por el femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la investigación judicial avanza con un total de nueve detenidos y prófugos.

Por Agencia DIB
Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela.

Se cumple este domingo un mes del triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La investigación avanza con un total de nueve detenidos y la confirmación de una compleja red vinculada con el narcotráfico.

La lista de detenidos se completa con Daniela Ibarra, sorprendida limpiando manchas de sangre en la casa junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y quien habría participado con un auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, continúa detenido en su país, Perú. Su situación es prioritaria para el fiscal, ya que se espera su pronta extradición.

Triple femicidio: pase a la Justicia Federal

El fiscal Adrián Arribas endureció las imputaciones para gran parte de los acusados.

A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio se les imputa el delito de "privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa -tres hechos-".

En el caso de las tres mujeres, Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, el fiscal mantuvo la acusación de "privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa -tres hechos-", aunque les retiró el agravante de violencia de género.

Debido a que varias de las nuevas imputaciones están ligadas con delitos que exceden el ámbito provincial, la causa podría ser derivada a la Justicia Federal.

La investigación mantiene el pedido de captura internacional sobre tres prófugos: Alex Roger Ydone Castillo, amante de Ibáñez; David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”; y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”. (DIB)

