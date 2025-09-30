martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 09:44

Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

Se trata del vehículo que habría sido utilizado como de apoyo en la logística de los asesinatos, y en el que estuvo ese viernes Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro.

Por Agencia DIB
El VW Fox blanco de Lázaro Sotacuro fue encontrado en Quilmes.

Policía Bonaerense
Monseñor Edgardo García, obispo dela diócesis de San Justo.

Monseñor García: "Hay chicos que desde los 9 años comienzan a consumir droga"
El ministro de Seguridad bonaerense analizó los avances de la investigación del triple crimen de Florencio Varela. 

Triple femicidio: "Estuvo organizado para que quedaran como desaparecidas"

vwfox-ibañez
Florencia Ibáñez, la sobrina de Sotacuro, se ve en el asiento de acompañante del Fox en un video de cámara de seguridad del viernes 19 de septiembre.

El hallazgo sucedió luego de que un informante de la causa haya dado indicaciones de la ubicación donde fue abandonado el rodado.

El auto ya fue preservado en una DDI de la Policía Bonaerense y en las próximas horas se le realizarán las pericias correspondientes para tratar de hallar rastros que ayuden en la investigación.

Detenido en Villazón

Sotacuro fue detenido en un hostel de Villazón, Bolivia, el viernes pasado. En ese momento, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que “hay un operativo especial en la frontera” por el caso del triple femicidio, en el que están involucrados ciudadanos peruanos.

Mientras tanto, Florencia Ibáñez, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, quedó detenida este lunes tras ofrecer una entrevista en televisión como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y el Juzgado de Garantías No 4 de La Matanza.

Durante la entrevista Ibáñez, que aparece en una grabación que fue incorporada a la causa, afirmó: “Víctor Sotacuro es mi tío. Yo usaba el auto de él porque vivimos juntos. El Telepase era mío. Yo lo usaba para salir a andar un rato. Estuve acompañada esa noche, el viernes, y de casualidad me lo cruzo a él”.

“(Sotacuro) me dijo que necesitaba el auto, que tenía que hacer un viaje. Tenía que ir a buscar un pasajero. Él es remisero. Y le dije que sí, que no tenía problema en darle el auto, y me dijo ‘Es un conocido, ¿querés acompañarme?’. Yo y mi acompañante le dijimos que sí”, relató la joven en A24.

Fuimos hasta ahí, hasta Florencio Varela, y nos quedamos tomando en un kiosco”, pero el pasajero de Sotacuro llegaría “después de tres horas”, por lo que el chofer quedó en volver a buscarlo, pero solo. Ibáñez supuso que llegó a estar a “unas seis cuadras de la casa” donde el miércoles pasado la Policía encontró los cuerpos, pero aseguró que nunca se bajó del Volkswagen Fox de su tío. (DIB)

