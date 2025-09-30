Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

El auto Volkswagen Fox blanco de Lázaro Víctor Sotacuro , uno de los detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela , fue hallado en la noche de este lunes en la localidad bonaerense de Quilmes .

Se trata del vehículo que habría sido utilizado como de apoyo en la logística de los asesinatos y en el que se observa la presencia de Florencia Ibáñez , la última detenida del caso, y sobrina de Sotacuro.

Florencia Ibáñez, la sobrina de Sotacuro, se ve en el asiento de acompañante del Fox en un video de cámara de seguridad del viernes 19 de septiembre.

El hallazgo sucedió luego de que un informante de la causa haya dado indicaciones de la ubicación donde fue abandonado el rodado.

El auto ya fue preservado en una DDI de la Policía Bonaerense y en las próximas horas se le realizarán las pericias correspondientes para tratar de hallar rastros que ayuden en la investigación.

Detenido en Villazón

Sotacuro fue detenido en un hostel de Villazón, Bolivia, el viernes pasado. En ese momento, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que “hay un operativo especial en la frontera” por el caso del triple femicidio, en el que están involucrados ciudadanos peruanos.

Mientras tanto, Florencia Ibáñez, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, quedó detenida este lunes tras ofrecer una entrevista en televisión como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y el Juzgado de Garantías No 4 de La Matanza.

Durante la entrevista Ibáñez, que aparece en una grabación que fue incorporada a la causa, afirmó: “Víctor Sotacuro es mi tío. Yo usaba el auto de él porque vivimos juntos. El Telepase era mío. Yo lo usaba para salir a andar un rato. Estuve acompañada esa noche, el viernes, y de casualidad me lo cruzo a él”.

“(Sotacuro) me dijo que necesitaba el auto, que tenía que hacer un viaje. Tenía que ir a buscar un pasajero. Él es remisero. Y le dije que sí, que no tenía problema en darle el auto, y me dijo ‘Es un conocido, ¿querés acompañarme?’. Yo y mi acompañante le dijimos que sí”, relató la joven en A24.

“Fuimos hasta ahí, hasta Florencio Varela, y nos quedamos tomando en un kiosco”, pero el pasajero de Sotacuro llegaría “después de tres horas”, por lo que el chofer quedó en volver a buscarlo, pero solo. Ibáñez supuso que llegó a estar a “unas seis cuadras de la casa” donde el miércoles pasado la Policía encontró los cuerpos, pero aseguró que nunca se bajó del Volkswagen Fox de su tío. (DIB)