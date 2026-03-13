viernes 13 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 16:59

Quilmes: cayó una banda que se llevó 50 millones de pesos en 75 segundos

La banda era reconocida en la zona por actuar con rapidez y sus integrantes siempre se presentaban encapuchados y armados. Robaban en mayoristas y financieras.

Por Agencia DIB
Los tres detenidos que formarían parte de la denominada Banda del Millón que actuaba en Quilmes.&nbsp;&nbsp;

Los tres detenidos que formarían parte de la denominada Banda del Millón que actuaba en Quilmes.  

En las últimas horas, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desbarataron una organización criminal en Quilmes, la denominada Banda del Millón, que asaltaba comercios mayoristas y financieras. En el operativo, tres hombres quedaron detenidos, entre los que hay un policía: se trata de un sargento que cumplías funciones en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Florencio Varela, según informaron fuentes de la investigación.

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En tanto, la banda era reconocida en la zona por actuar con rapidez y sus integrantes siempre se presentaban encapuchados y armados. En uno de los golpes ocurrido el mes pasado en una empresa que comercializa productos ganaderos, en 75 segundos se llevaron 50 millones de pesos.

Otro de los robos adjudicados a la organización criminal ocurrió el 11 de febrero pasado en en un mayorista de Quilmes, donde los delincuentes irrumpieron vestidos de policías y se hicieron de un botín de 300.000 pesos. En ese hecho escaparon en una camioneta que le robaron a un cliente que había ido de compras. Tras el golpe, dejaron abandonado un Volkswagen Fox Cross que estaba denunciado como robado, vehículo con el que habían llegado al mayorista.

Tras el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, los detectives determinaron que la banda utilizaba como vehículo de apoyo un auto Nissan modelo Versa. Al seguir su pista, en las últimas horas interceptaron ese coche y detuvieron a los tres sospechosos, de entre 27 y 29 años.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Barrera, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Quilmes.

Fuente: Agencia DIB

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