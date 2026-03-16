La Matanza: asesinan a un docente que trabajaba como chofer de una app y detienen a un policía

El baúl del Chevrolet Corsa verde oscuro de la víctima presenta un agujero que podría ser un disparo.

Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, daba clases en escuelas técnicas y por las noches manejaba para una aplicación de viajes.

El asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que por las noches trabajaba como conductor de una aplicación de viajes, conmociona por estas horas al partido bonaerense de La Matanza . El hombre fue baleado mientras manejaba su auto durante la madrugada del domingo y el principal sospechoso del crimen es el pasajero que había solicitado el viaje: un efectivo de la Policía Bonaerense.

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El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de la localidad de Virrey del Pino. Según los primeros datos de la investigación, Pereyra recibió tres disparos que resultaron mortales.

La víctima conducía un Chevrolet Corsa verde oscuro -patente GXF 616. cuando llevaba a un pasajero que lo había contactado a través de una aplicación de viajes. El ataque ocurrió cuando circulaba por el barrio San Javier, en la mano de la autopista que se dirige hacia Ezeiza.

A partir de las primeras reconstrucciones del caso, el fiscal Adrián Arribas citó a declarar al pasajero. Sin embargo, su relato presentó inconsistencias y terminó convirtiéndose en el principal sospechoso del crimen.

El acusado es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, efectivo de la Policía Bonaerense que se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con base en Puente 12. El joven también vive en Virrey del Pino, a pocas cuadras del domicilio de la víctima.

De acuerdo con la investigación, Vizgarra había solicitado el viaje a las 3.45 de la madrugada con destino a la calle Los Jazmines, en la zona de Merlo. Tras ser interrogado por el fiscal en la base policial donde trabajaba, su versión de los hechos generó dudas y se dispuso su inmediata detención.

En paralelo, el automóvil de Pereyra fue hallado por personal de la Policía Federal Argentina en la esquina de Coronel Espejo y El Airampú, en Ciudad Evita, a unos 15 cuadras de la base de la UTOI.

El vehículo fue identificado rápidamente porque aún conservaba la patente y un sticker en la luneta con la leyenda “bebé a bordo”. Además, los investigadores detectaron un orificio en el baúl compatible con un impacto de bala, que será analizado en las pericias balísticas.

Durante el procedimiento también fue secuestrada la pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros que portaba el policía al momento de su arresto. En el cargador se encontraron 13 balas, por lo que el acusado deberá explicar el faltante de municiones.

Los peritos, además, realizaron el dermotest en las manos del sospechoso para determinar si disparó un arma de fuego. Las muestras fueron tomadas con tiras adhesivas de carbono y gasas, que serán analizadas en laboratorio.

baul El baúl del Chevrolet Corsa verde oscuro de la víctima presenta un agujero que podría ser un disparo.

El acusado tenía deudas

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el crimen se produjo durante un intento de robo. En ese contexto, también surgió un dato que podría resultar relevante para la causa: según registros crediticios analizados por los investigadores, el policía detenido acumulaba deudas por más de 1,7 millones de pesos con entidades financieras, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, además de otros préstamos que elevarían el monto total a cerca de dos millones de pesos.

Pereyra, en tanto, era un docente muy querido en su comunidad. Se desempeñaba como profesor en las Escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza. Además, era padre de una niña de tres años.

Conmoción

La noticia de su muerte generó un profundo impacto entre colegas, alumnos y familiares. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y después se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, escribió en redes sociales Brenda Anahí Pereyra, hermana de la víctima.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA) de La Matanza también expresaron su pesar. “Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los docentes y hacia el conjunto de los trabajadores”, señalaron en un comunicado.

victima

Las autoridades de la Escuela Técnica Nº 8 “Jorge Newbery”, donde Pereyra daba clases, también difundieron un mensaje de despedida y decretaron un día de duelo institucional.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra. En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija”, señalaron.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de investigación. El policía detenido será indagado por el fiscal Arribas, quien busca determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y si efectivamente se trató de un intento de robo que terminó con el asesinato del docente.

Fuente: Agencia DIB