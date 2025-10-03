Triple femicidio: Matías Ozorio ya está en el país y será indagado por el fiscal

Matías Agustín Ozorio , uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela y sindicado como mano derecha de Pequeño J , llegó el jueves por la noche al país y será indagado durante esta jornada por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Arribas .

Es un día clave en la causa por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ya que el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J) llegó a última hora del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú . El detenido pasó la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y será sometido a declaración indagatoria esta mañana por el fiscal Arribas.

Como ocurrió con otras testimoniales, ya hay un gran operativo en la zona del Polo Judicial de San Justo y se cree que para la llegada de Ozorio el tránsito se corte.

Además, este viernes también se llevará a cabo la apertura de todos los teléfonos secuestrados en la causa . Las autoridades confirmaron que los dispositivos pueden ser abiertos sin inconvenientes.

Custodiado por doce policías

Ozorio está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Pequeño J, instigador de los crímenes de las tres jóvenes.

El detenido, de 28 años, arribó en la noche del jueves a Argentina en un avión de la Fuerza Aérea en el que viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

La comitiva policial salió a las 11 horas desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17 horas. Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y, tras cargar nuevamente combustible en Salta, llegaron a El Palomar de regreso a las 23.11 horas del jueves. (DIB)