viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 08:46

Triple femicidio: Matías Ozorio ya está en el país y será indagado por el fiscal

El sindicado mano derecha del narco Pequeño J fue extraditado de Perú y este viernes lo indagará el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Arribas

Matías Ozorio momentos antes de abordar el vuelo hacia Argentina.

Matías Ozorio momentos antes de abordar el vuelo hacia Argentina.

Migraciones Perú

Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela y sindicado como mano derecha de Pequeño J, llegó el jueves por la noche al país y será indagado durante esta jornada por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Arribas.

Más noticias
El fiscal Carlos Arribas, al frente de la investigación por los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. 

Triple femicidio: hay nueve procesados, buscan a dos prófugos y llega Ozorio al país
Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela. 

Triple femicidio: los detalles que aportó Giménez, quien rellenó el pozo donde enterraron a las víctimas

Es un día clave en la causa por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ya que el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J) llegó a última hora del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú. El detenido pasó la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y será sometido a declaración indagatoria esta mañana por el fiscal Arribas.

Como ocurrió con otras testimoniales, ya hay un gran operativo en la zona del Polo Judicial de San Justo y se cree que para la llegada de Ozorio el tránsito se corte.

Además, este viernes también se llevará a cabo la apertura de todos los teléfonos secuestrados en la causa. Las autoridades confirmaron que los dispositivos pueden ser abiertos sin inconvenientes.

Custodiado por doce policías

Ozorio está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Pequeño J, instigador de los crímenes de las tres jóvenes.

El detenido, de 28 años, arribó en la noche del jueves a Argentina en un avión de la Fuerza Aérea en el que viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

La comitiva policial salió a las 11 horas desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17 horas. Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y, tras cargar nuevamente combustible en Salta, llegaron a El Palomar de regreso a las 23.11 horas del jueves. (DIB)

Temas
Ver más

Triple femicidio: hay nueve procesados, buscan a dos prófugos y llega Ozorio al país

Triple femicidio: los detalles que aportó Giménez, quien rellenó el pozo donde enterraron a las víctimas

"Pequeño J" tras su detención: "No tengo nada que ver, es un espanto, tienen que encontrar a los culpables"

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

Monseñor García: "Hay chicos que desde los 9 años comienzan a consumir droga"

Triple femicidio: "Estuvo organizado para que quedaran como desaparecidas"

Triple femicidio: hay siete detenidos y confirman que existe "Pequeño J" y no registra salidas del país

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Manuel Adorni junto a José Luis Espert.

El Gobierno respalda a Espert pero lo "obliga" a dar más explicaciones

Por  Agencia DIB