Diego Spagnuolo declaró en la Justicia y dijo que los audios "fueron manipulados"

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en una causa que investiga presuntas maniobras de espionaje contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Spagnuolo declaró ante el fiscal federal Carlos Stornelli y se enmarca en una investigación iniciada por la hermana del presidente Javier Milei, quien denunció haber sido víctima de tareas de inteligencia ilegal. El exfuncionario sostuvo que él también habría sido objeto de grabaciones clandestinas durante varios meses mientras ejercía su cargo. Según declaró, parte de ese material habría sido utilizado para impulsar la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad y afirmó que algunas grabaciones habrían sido fabricadas o manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La referencia apunta especialmente a un audio que tuvo amplia difusión y que fue uno de los elementos que dio origen a la investigación judicial por presuntos pagos irregulares. En ese registro se escucha a una persona - que supuestamente sería Spagnuolo - mencionar un presunto reparto de coimas.

En este contexto, el análisis técnico de los audios podría convertirse en una pieza clave para determinar la validez de las pruebas y el rumbo que tomará la investigación judicial.

La evolución de los dos expedientes - el que investiga las presuntas coimas y el que analiza el supuesto espionaje - será seguida de cerca en los próximos días, especialmente cuando el tribunal superior avance con la revisión de la causa que involucra a 18 procesados. Fuente: Agencia DIB

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