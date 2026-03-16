martes 17 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 20:31

San Pedro: el 60% de los peones de un establecimiento agrícola no estaba registrado

Se trata de 38 trabajadores que no estaban inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El operativo fue llevado adelante por el Renatre y la Agencia Territorial San Nicolás.

Por Agencia DIB
Los peones no registrados trabajan en un campo de recolección de batatas. (El Norte)

Los peones no registrados trabajan en un campo de recolección de batatas. (El Norte)

Un operativo conjunto entre la Agencia Territorial San Nicolás, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) relevó a 62 peones rurales que realizaban tareas de recolección de batatas en un establecimiento de la firma Agro Taurizano S.A. y el resultado dejó en evidencia una situación grave: más del 60% de los trabajadores no estaba registrado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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El trámite de fiscalización laboral fue realizado en un establecimiento agrícola de la zona rural de la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro. Los agentes detectaron que 38 de los 62 trabajadores relevados no estaban registrados formalmente. La intervención se desarrolló en un predio dedicado al cultivo de batatas y derivó en la apertura de un expediente administrativo contra la firma responsable del campo.

En ese marco, se fijó una audiencia para el mes de abril, instancia en la que la firma empleadora deberá presentar su descargo y avanzar en la regularización de la situación laboral de los trabajadores relevados.

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De acuerdo a testimonios que publicó el diario El Norte, los trabajadores relevados se encuentran afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Los peones cuentan con un amparo sindical, aunque señalaron que el gremio mantiene desde hace años negociaciones con los propietarios del establecimiento. Según los testimonios, los reclamos suelen centrarse en mejoras salariales, mientras que las condiciones laborales tardan más en modificarse.

También señalaron que los trabajadores cumplen jornadas que se extienden de lunes a sábado y que, en algunas ocasiones, incluyen tareas los domingos durante las temporadas de mayor actividad en el campo.

Fuente: Agencia DIB

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