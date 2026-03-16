La Plata: condenan a 23 años y cuatro meses a uno de los asesinos de Kim Gómez

La Justicia juvenil condenó este lunes a Tobías Godoy (18), el joven que ocasionó la muerte de la niña Kim Gómez (7) durante un violento robo que tuvo lugar el año pasado en La Plata , a 23 años y cuatro meses de prisión .

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Así lo resolvió el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 platense, a cargo de Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, quien le dio una pena en sintonía con lo que había solicitado la Fiscalía.

Los jueces ya habían adelantado días atrás que lo consideraban coautor del homicidio , y ahora dieron a conocer los fundamentos legales en los que validan la extensión de la condena. Si bien el acusado cometió el delito cuando tenía 17 años, por lo que fue juzgado bajo las normas del régimen penal juvenil , la gravedad del hecho derivó en una de las penas más altas aplicadas en este tipo de procesos.

Más allá de la condena a 23 años y 4 meses, ahora se espera que la defensa apele la sentencia de primera instancia ya que la defensa de Godoy apeló a una figura culposa , sin intención de matar, que a su criterio era merecedora de una sanción de 7 años de cárcel.

La investigación también alcanzó a un segundo adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. Debido a su edad, la legislación argentina lo considera no punible, por lo que no pudo ser sometido a un juicio penal ni recibir una condena.

En su caso, la Justicia dispuso su alojamiento en un instituto de régimen cerrado y máxima seguridad, donde permanece bajo tratamiento interdisciplinario y seguimiento de equipos técnicos durante un período de dos años.

El caso de Kim Gómez

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles un Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad. Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, intentó descender, pero quedó enganchada. Fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz. El vehículo cayó en una zanja, y corrieron hacia un descampado, donde fueron arrestados.

Fuente: Agencia DIB