lunes 16 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 13:41

La Plata: condenan a 23 años y cuatro meses a uno de los asesinos de Kim Gómez

La Justicia lo había declarado culpable y hoy se conoció la pena para el joven de 18 años. Es lo que había solicitado la Fiscalía.

Por Agencia DIB
El caso de Kim Gómez, que conmocionó a la sociedad.&nbsp;

El caso de Kim Gómez, que conmocionó a la sociedad. 

La Justicia juvenil condenó este lunes a Tobías Godoy (18), el joven que ocasionó la muerte de la niña Kim Gómez (7) durante un violento robo que tuvo lugar el año pasado en La Plata, a 23 años y cuatro meses de prisión.

Más noticias
la plata: rescataron a una adolescente que era explotada sexualmente por su familia

La Plata: rescataron a una adolescente que era explotada sexualmente por su familia
Nicolás Barros Schelotto no solo porta el apellido de Guillermo -su padre- y Gustavo, símbolos del Lobo, sino que empieza a construir su historia de la mano de su zurda. video

Con apellido ilustre y zurda fina, Nicolás Barros Schelotto se gana su lugar en Gimnasia

Así lo resolvió el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 platense, a cargo de Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, quien le dio una pena en sintonía con lo que había solicitado la Fiscalía.

Los jueces ya habían adelantado días atrás que lo consideraban coautor del homicidio, y ahora dieron a conocer los fundamentos legales en los que validan la extensión de la condena. Si bien el acusado cometió el delito cuando tenía 17 años, por lo que fue juzgado bajo las normas del régimen penal juvenil, la gravedad del hecho derivó en una de las penas más altas aplicadas en este tipo de procesos.

Más allá de la condena a 23 años y 4 meses, ahora se espera que la defensa apele la sentencia de primera instancia ya que la defensa de Godoy apeló a una figura culposa, sin intención de matar, que a su criterio era merecedora de una sanción de 7 años de cárcel.

La investigación también alcanzó a un segundo adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. Debido a su edad, la legislación argentina lo considera no punible, por lo que no pudo ser sometido a un juicio penal ni recibir una condena.

En su caso, la Justicia dispuso su alojamiento en un instituto de régimen cerrado y máxima seguridad, donde permanece bajo tratamiento interdisciplinario y seguimiento de equipos técnicos durante un período de dos años.

El caso de Kim Gómez

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles un Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad. Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, intentó descender, pero quedó enganchada. Fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz. El vehículo cayó en una zanja, y corrieron hacia un descampado, donde fueron arrestados.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Plata: rescataron a una adolescente que era explotada sexualmente por su familia

Con apellido ilustre y zurda fina, Nicolás Barros Schelotto se gana su lugar en Gimnasia

Kicillof compartió un acto con Alak, que le dio su apoyo "incondicional" para 2027

Marilyn 'Lali' Esquivel fue reconocida por el Concejo Deliberante de La Plata

La Plata: pedido de hasta 8 años de prisión para el exmarido de Carolina Piparo

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

#8M 2026: masivas marchas contra la violencia y la desigualdad de género

Con talento argento, y bonaerense, el hockey de Italia va por un lugar en el Mundial

La Plata: Alak destacó superávit, obras y modernización del Estado municipal

Tristeza en La Plata por el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo del Bioparque

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, daba clases en escuelas técnicas y por las noches manejaba para una aplicación de viajes.

La Matanza: asesinan a un docente que trabajaba como chofer de una app y detienen a un policía

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Reclamo de taxistas en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: protesta de taxistas por flexibilización de la norma que regula a las aplicaciones