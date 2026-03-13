La Plata: rescataron a una adolescente que era explotada sexualmente por su familia

En un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional , efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) , rescataron en la ciudad de La Plata a una menor de 16 años de edad explotada por su familia , a través de la comercialización de contenido sexual por medio de plataformas digitales.

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La causa se originó a partir de un oficio emitido por la U.F.I N° 3 de La Plata a cargo de Gonzalo Petit Bonic, donde solicitaba al Departamento Trata de Personas de la PFA que se realicen tareas investigativas, sobre un posible caso de explotación sexual a una menor de edad en la citada ciudad.

En consecuencia, los detectives federales comenzaron las tareas de campo y diversos ciberpartullajes, identificando a una menor de 16 años de edad que era explotada sexualmente por su entorno familiar directo. Producto de las pesquisas, se estableció que los mismos familiares organizaban y comercializaban el material de contenido sexual a través de medios digitales.

A través del análisis de datos, se detectó un domicilio ubicado en el Barrio San Carlos de la capital bonaerense, donde se llevaban adelante los procedimientos ilícitos.

Con las pruebas aportadas por los agentes, el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de Eduardo Silva Pelossi ordenó el allanamiento al inmueble, donde la víctima fue rescatada, contenida y asistida por profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y por personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata.

Durante el procedimiento, quedaron imputados cuatro familiares de la menor, dos hombres y dos mujeres argentinos y mayores de edad, por infracción a la Ley 26842, por el delito de trata de personas.

menor explotada 2 Los celulares incautados en el operativo.

Durante el procedimiento por otra parte, se secuestraron seis teléfonos celulares de interés para la causa. Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.

Fuente:

Agencia DIB