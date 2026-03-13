viernes 13 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 14:23

Ituzaingó: un policía de la Ciudad mató a un joven porque creyó que iba a robarle

Según otro hombre que iba con la víctima en moto, se dirigían a jugar al fútbol cuando de golpe el efectivo los baleó.

Por Agencia DIB
La moto en la que venían los jóvenes quedó tirada en el piso.

La moto en la que venían los jóvenes quedó tirada en el piso.

Oeste Noticias

La localidad bonaerense de Ituzaingó se encuentra sacudida por la muerte de un joven a manos de un policía de la Ciudad de Buenos Aires, que disparó cuando pensó que le iban a robar en momentos en los que llegaba a su vivienda. La víctima tenía 20 años y circulaba en una moto junto a otra persona, que afirmó que se dirigían a jugar al fútbol cuando fueron baleados. El agente fue detenido por homicidio agravado.

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El caso tuvo lugar en la noche del jueves en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Perdomo. Allí el efectivo Lucas Adrián Gómez, de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad, circulaba con su pareja en una moto cuando ambos observaron que al parecer eran seguidos por dos hombres que también estaban a bordo de una motocicleta. Al sospechar que le querían robar, el policía detuvo su marcha, se identificó y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria, con lo que hirió de bala a los ocupantes del otro vehículo.

Baleados

Cuando llegó al lugar la Policía bonaerense constató que uno de los motociclistas, identificado como Juan Cruz Leal, de 20 años, presentaba una herida de bala en la ingle. El otro hombre, Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, había recibido el tiro en la zona pectoral lateral, con orificio de entrada y salida.

La ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Luego de permanecer varias horas en estado crítico, los médicos confirmaron que el joven murió este viernes a la madrugada.

En el lugar del hecho se incautaron dos vainas servidas de un arma calibre 9mm, además del arma utilizada por Gómez.

La versión del herido

Kuhne, que ya fue dado de alta, refirió ante las autoridades que junto con Leal se dirigían a un partido de futbol cuando notaron que metros más adelante una moto se detuvo de golpe y el conductor comenzó a disparar.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.

La investigación también contempla la toma de declaración testimonial de la pareja del policía, quien lo acompañaba al momento del episodio y presenció la secuencia.

Por otra parte, desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se activó el protocolo interno para estos casos, que incluye la desafectación preventiva del efectivo mientras avanza la causa judicial. Ese procedimiento administrativo podría derivar, en caso de confirmarse responsabilidades penales, en la expulsión definitiva del agente de la fuerza.

En tanto, familiares y vecinos de las víctimas reclamaron justicia y pidieron el esclarecimiento completo del caso para determinar si el accionar policial estuvo justificado o si se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza.

Fuente: Agencia DIB

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