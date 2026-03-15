domingo 15 de marzo de 2026
15 de marzo de 2026 - 10:41

General Lavalle: asesinó a su expareja y, ensangrentado, fue a festejar el Carnaval

La mujer, empleada municipal de General Lavalle, habría sido atacada con un cuchillo. Su expareja ya está detenido, luego de ser visto en el corso con la ropa manchada de sangre.

Por Agencia DIB
La Policía de General Lavalle halló el cuerpo en la casa de la víctima.

La Policía de General Lavalle halló el cuerpo en la casa de la víctima.

Un femicidio conmueve a la comunidad del partido de General Lavalle. Eugenia Mandiburu (43) fue hallada asesinada en su vivienda ubicada sobre la calle Cordine, a pocas cuadras del lugar donde durante la noche se desarrollaban los festejos de carnaval.

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De acuerdo a información de El Mensajero de la Costa, la mujer fue atacada con un objeto punzante -presumiblemente una cuchilla. dentro de la casa y su cuerpo fue ocultado detrás de un sillón.

El principal sospechoso es su expareja, identificado como Javier Flores (49). Según testigos, luego del hecho se habría acercado a los festejos del corso, donde se lo vio con la ropa manchada de sangre, marcas en la nuca y un dedo cortado.

Del femicidio al Carnaval

Los comentarios sobre la actitud del hombre llegaron a oídos de familiares de la víctima, quienes al intentar comunicarse con Mendiburu sin éxito, dieron aviso a la Policía. Al ingresar a su domicilio, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida.

Inmediatamente se dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de la ropa que llevaba puesta, elementos que quedaron a disposición de la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. Según trascendió, Flores habría justificado la sangre en su ropa y la herida en su dedo diciendo que “me lastimé cortando una tarta”.

Los casi cinco mil habitantes de General Lavalle no logran salir de su asombro frente a este femicidio. Compañeros de la mujer, que era empleada municipal, lamentaron su deceso y afirmaron que Flores ya había sido denunciado por violencia de género cuando estaba en pareja con Mendiburu.

Fuente: Agencia DIB

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