General Lavalle: asesinó a su expareja y, ensangrentado, fue a festejar el Carnaval

Un femicidio conmueve a la comunidad del partido de General Lavalle . Eugenia Mandiburu (43) fue hallada asesinada en su vivienda ubicada sobre la calle Cordine, a pocas cuadras del lugar donde durante la noche se desarrollaban los festejos de carnaval .

De acuerdo a información de El Mensajero de la Costa , la mujer fue atacada con un objeto punzante -presumiblemente una cuchilla. dentro de la casa y su cuerpo fue ocultado detrás de un sillón.

El principal sospechoso es su expareja, identificado como Javier Flores (49) . Según testigos, luego del hecho se habría acercado a los festejos del corso , donde se lo vio con la ropa manchada de sangre, marcas en la nuca y un dedo cortado.

Los comentarios sobre la actitud del hombre llegaron a oídos de familiares de la víctima, quienes al intentar comunicarse con Mendiburu sin éxito, dieron aviso a la Policía. Al ingresar a su domicilio, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida.

Inmediatamente se dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de la ropa que llevaba puesta, elementos que quedaron a disposición de la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. Según trascendió, Flores habría justificado la sangre en su ropa y la herida en su dedo diciendo que “me lastimé cortando una tarta”.

Los casi cinco mil habitantes de General Lavalle no logran salir de su asombro frente a este femicidio. Compañeros de la mujer, que era empleada municipal, lamentaron su deceso y afirmaron que Flores ya había sido denunciado por violencia de género cuando estaba en pareja con Mendiburu.

Fuente: Agencia DIB