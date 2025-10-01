miércoles 01 de octubre de 2025
1 de octubre de 2025 - 10:26

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

A una semana del hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, la Policía Bonaerense ya capturó a nueve acusados de haber participado del macabro crimen narco.

Por Agencia DIB
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre.&nbsp;

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. 

X @PatoBullrich

Los investigadores del brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela lograron un golpe importante con la captura en Perú del presunto autor intelectual de la masacre, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y de su mano derecha, Matías Ozorio. Con estas detenciones, la lista de arrestados asciende a nueve personas, cada una con un presunto rol específico en la planificación y ejecución de los femicidios.

Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, los últimos detenidos por el secuestro y asesinato de Morena, Brenda y Lara. 

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil
La carta anónima que dejaron en una comisaría porteña, con datos sobre el delincuente Pequeño J. 

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Con tanta información, es fácil perder de vista quién es quién en la trama del triple homicidio con sello narco que conmociona al país. Aquí, un repaso de cada uno de los detenidos.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J"

Es el señalado como el autor intelectual de la masacre. El joven narco peruano de 20 años tiene un historial familiar ligado al crimen organizado en su país.

Según confirmaron fuentes del caso, se había escondido en un camión de pescado que se dirigía hacia Lima. Fue detenido este martes en la capital peruana en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional del país. Se espera su extradición.

Matías Agustín Ozorio

Es considerado la "mano derecha" de "Pequeño J". Cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima y también será extraditado a la Argentina. Al momento de ser detenido, se cree que iba camino a encontrarse con el líder de la banda en una plaza del distrito de Los Olivos. Sin embargo, Ozorio alegó haber llegado al país, tras haber sido engañado por un narco mafioso. “Le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, relató.

triple femicidio los detenidos
Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Magalí Celeste González Guerrero

Era la inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

Miguel Villanueva Silva

Es la pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror. Fue detenido junto a Magalí en un hotel alojamiento. Al igual que la mujer, también se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. Es otro recluso en Melchor Romero. Hasta el momento, está señalado de ser uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”.

Daniela Ibarra

Fue hallada por la Policía en la escena del crimen, mientras intentaba lavar manchas de sangre. Se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.

Maximiliano Parra

Fue detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda. Comparte la misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

sotacuro2
Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en un hostel de Villazón, Bolivia.

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en un hostel de Villazón, Bolivia.

Lázaro Víctor Sotacuro

Es el sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas. Fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal. Tiene doble nacionalidad peruana y argentina y residía en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. En los registros figuraba como vendedor minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Ariel Giménez

Está acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes. Fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.

Florencia Ibáñez

Es la sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío la noche de los crímenes. La joven se presentó el lunes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, y reconoció que había viajado en el Volkswagen Fox. (DIB)

