Triple femicidio: cayó el sospechoso de haber realizado el pozo y sepultado a las víctimas

Ariel Giménez, de 29 años, fue detenido tras una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en Florencio Varela e Isidro Casanova.

Ariel Giménez, de 29 años, fue arrestado tras una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga el triple femicidio de Florencio Varena.

Ariel Giménez, de 29 años, fue arrestado tras una serie de allanamientos que se llevaron a cabo el viernes en esa localidad del Sur del Conurbano bonaerense, como así también en Isidro Casanova, en la zona oeste. De acuerdo con el parte policial, “Giménez habría sido contratado por la banda narco para realizar el pozo y sepultar a las víctimas”.

Así, Giménez se convirtió en el sexto arrestado del caso, tras las detenciones de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), todos alojados en el complejo de Melchor Romero, y el viernes por la noche fue atrapado Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, pero con documento argentino.

