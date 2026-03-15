Robó un auto en Quilmes y lo interceptaron en la General Paz

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Mataderos al conductor de un auto robado en Quilmes.

Un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad cuando circulaba con un auto robado por la avenida General Paz , a la altura del barrio porteño de Mataderos, luego de que el vehículo fuera detectado por el sistema de cámaras del Anillo Digital apenas minutos después del robo ocurrido en la localidad bonaerense de Quilmes .

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició durante la mañana cuando el sistema de lectura automática de patentes identificó un Fiat Palio gris con alerta temprana por robo. El vehículo había sido denunciado como sustraído 24 minutos antes en el partido de Quilmes.

La detección se produjo sobre la avenida Juan B. Alberdi, a la altura de Larrazábal, en sentido hacia la avenida General Paz. Tras la alerta emitida por radio, operadores del sistema de Anillo Digital comenzaron a realizar un seguimiento en tiempo real del automóvil mediante las cámaras y domos instalados en la zona.

Con esa información, móviles de la Comisaría Vecinal 9A se dirigieron al lugar y lograron interceptar el rodado en la intersección de la avenida Juan B. Alberdi y la colectora de la General Paz, con apoyo de personal apostado en el Destacamento Alberdi.

Una vez identificado el conductor, los efectivos verificaron sus datos en el sistema de antecedentes y constataron que tenía declarada una rebeldía judicial dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes.

Posteriormente, los policías lograron contactar al propietario del vehículo, quien explicó que había dejado las llaves colocadas en el baúl y que un transeúnte habría aprovechado el descuido para llevarse el auto. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada.

Intervino en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo del juez Manuel de Campos, con la Secretaría Nº 116 de Julieta García, que dispuso la detención del conductor por el delito de encubrimiento y el secuestro del automóvil.