Milei asistirá al acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

A 34 años del atentado, Milei estará presente en el acto en Arroyo y Suipacha, donde estaba la Embajada de Israel.

Este martes se cumplen 34 años del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, El presidente Javier Milei estará presente en el acto que comenzará a las 14:50 en Arroyo y Suipacha, la hora en que el martes 17 de marzo de 1992 un coche bomba explotó mató a 29 personas e hirió a más de 250 personas.

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Milei participará del homenaje junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

"La primera vez no se olvida" es el lema del acto que se llevará a cabo este año. El objetivo de la campaña es visibilizar y recordar el primer ataque terrorista ocurrido en la Argentina, informó Noticias Argentinas. Entre los difuntos hay ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes, al tiempo que también fallecieron un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el escenario de otro atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.

La investigación judicial

Hasta hoy no hay imputados ni condenados en la causa, pese a que fue investigada por la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel.

En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolá estaban detrás del ataque, habiendo “organizado, planeado, financiado y ejecutado” el ataque. Dicho tribunal implicó a una serie de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento.

En la lista también nombraron a varios funcionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”.

Fuente Agencia DIB