Caso $LIBRA la oposición presiona a Milei y Mahiques pide "dejar trabajar a la Justicia"

El ministro de Justicia, Juan Bautista, Mahiques, salió en defensa del Presidente.

Los diputados de la comisión investigadora del caso $LIBRA le pidieron explicaciones al presidente Javier Milei.

La causa por la criptomoneda $LIBRA volvió a tensar el clima político luego de que diputados de la oposición relanzaran una ofensiva contra el presidente Javier Milei y reclamaran su responsabilidad política en el caso. En paralelo, el ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , salió a defender al mandatario y calificó de “imprudente” atribuirle delitos sin que exista una imputación judicial.

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La nueva disputa se desató luego de que trascendieran revelaciones de la investigación que incluyen chats, llamados telefónicos y un supuesto borrador de contrato que vincularía al empresario Mauricio Novelli con la promoción del token difundido por el Presidente en febrero de 2025.

Mientras legisladores opositores encabezaban una conferencia de prensa para reclamar explicaciones al Gobierno y pedir el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano, Mahiques cuestionó la actitud de los diputados y pidió “dejar trabajar a la Justicia”.

“Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber estado ni siquiera imputado en una causa, y más cuando se trata del Presidente, me parece imprudente”, sostuvo el ministro en declaraciones televisivas.

mahiques El ministro de Justicia, Juan Bautista, Mahiques, salió en defensa del Presidente.

El funcionario remarcó que la determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente al Poder Judicial. “El único funcionario que tiene facultades para imputar a alguien es un fiscal”, afirmó, y explicó que un eventual proceso de condena implica distintas instancias judiciales hasta que una sentencia quede firme.

“Recién ahí alguien puede decir que tal o cual persona es culpable de tal o cual delito”, subrayó.

Las declaraciones del ministro se produjeron el mismo día en que diputados de distintos bloques opositores pidieron reactivar la comisión investigadora sobre el caso en la Cámara de Diputados y denunciaron al fiscal Taiano por presunto encubrimiento.

Conferencia de prensa de la oposición

En la conferencia de prensa, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que el caso Libra constituye “una estafa y un hecho de corrupción millonario” ejecutado “con premeditación”.

El legislador anunció que presentarán una denuncia contra Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso” y que también pedirán formalmente su apartamiento de la causa.

Ferraro adelantó además que impulsarán pedidos de informes para que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expliquen el contenido de sus conversaciones telefónicas con el empresario cripto Mauricio Novelli.

Entre los funcionarios mencionados en esas solicitudes también figuran el asesor presidencial Santiago Caputo y el economista Demian Reidel.

Apuntan a Karina Milei y Adorni

Los legisladores también anticiparon que buscarán interpelar en el Congreso a la secretaria general de la Presidencia y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por su parte, la diputada Sabrina Selva sostuvo que la secuencia temporal de los hechos muestra una “sincronización casi perfecta” entre la creación del token, las primeras compras y el tuit del Presidente que promocionó la criptomoneda.

Según explicó, el token fue creado a las 18.38, el pool de liquidez se habilitó a las 18.51, las primeras compras se registraron a las 19.01 y segundos después Milei publicó el mensaje en la red social X.

Para la legisladora, esa cronología sugiere que existió información privilegiada entre quienes realizaron las primeras operaciones. “No era un casino: Milei promocionó Libra como un proyecto de inversión para las pymes”, cuestionó.

En ese contexto, Marino incluso propuso relanzar el pedido de juicio político contra el Presidente, aunque admitió que la oposición no cuenta con los votos necesarios para avanzar con ese procedimiento.

Revelaciones periodísticas

Mientras tanto, Mahiques insistió en que las acusaciones difundidas hasta el momento surgen de revelaciones periodísticas y remarcó que aún no hay pruebas judiciales que respalden esas afirmaciones.

Consultado sobre un supuesto contrato por cinco millones de dólares que habría sido acordado para promocionar la criptomoneda, el ministro aseguró que “no hay absolutamente ninguna prueba que acredite que eso es cierto”.

En la misma línea, señaló que existen dos investigaciones judiciales en curso: una vinculada al caso Libra y otra relacionada con la presunta filtración de información del expediente.

Según explicó, la segunda causa busca determinar si una persona no autorizada accedió a documentación reservada de la Procuración General de la Nación y la divulgó.

“Si alguien accedió a esa información y la difundió, pudo haberse vulnerado la cadena de custodia. En ese caso, también existe la posibilidad de que el archivo haya sido adulterado”, planteó.

El ministro insistió en que no puede pronunciarse sobre el contenido de esas filtraciones porque desconoce el expediente judicial y reiteró que el proceso debe seguir su curso en los tribunales.

Fuente: Agencia DIB