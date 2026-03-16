Declara Cristina Kirchner en Comodoro Py: expectativa y movilización de apoyo

La expresidenta, Cristina Kirchner , será trasladada este martes al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en Comodoro Py para prestar declaración en el marco de la causa en que está acusada por el circuito de sobornos que pagaban contratistas del Estado, más conocida como “cuadernos”. El delito que se le endilga es asociación ilícita en carácter de jefa y los 204 hechos de cohecho pasivo.

Cristina fue citada a las 9 de la mañana ante el tribunal conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su testimonio dará inicio a la etapa de declaraciones indagatorias en este juicio que tiene 86 imputados.

En tanto, la militancia kirchnerista comenzará a reunirse desde las 7 de la mañana en las inmediaciones de la calle San José 1111 , donde Cristina se encuentra detenida desde junio pasado en cumplimiento de la sentencia condenatoria del caso

Los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ratificaron este lunes que "hará uso de la facultad de prestar declaración" y solicitaron a los magistrados que una vez finalizada la "exposición de nuestra representada, la autorice a retirarse de la audiencia, a fin de regresar a su domicilio".

Los abogados defensores requirieron que se realice un cuarto intermedio y que después de hablar se le permita dejar los Tribunales de Retiro. "Esta petición se efectúa con la debida antelación, con el propósito de que el personal policial que se encuentra a cargo de la custodia de nuestra defendida se encuentre debidamente informado y pueda coordinar la logística correspondiente", indicaron.

Desde un comienzo, en el marco de este expediente, la defensa desestimó las acusaciones por las que fue enviada a juicio oral la ex Presidenta. Una de las premisas, reiteradas en diversas instancias, es que los cuadernos que la pericia técnica atribuyó a Oscar Centeno, fueron adulterados. Esto responde a que hay otra causa donde se corroboraron modificaciones en una serie de páginas de un grupo de manuscritos, no la totalidad.

Además, la expresidenta siempre sostuvo que los 31 imputados colaboradores con los que cuenta este expediente, declararon bajo extorsión, lo cual invalidaría cualquier posibilidad de utilizar los aportes realizados. También cuestionó la legalidad de la Ley del Arrepentido. Todos los planteos fueron rechazados a lo largo del recorrido de la causa.

En las redes: "Dan Circo"

Este lunes, a poco de presentarse en Comodoro Py, Cristina Kirchner publicó un posteo en la red social X. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", indicó. Y sumó: "El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras “en cuadraditos” no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Embed Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

A su criterio, la citación en esta fecha obedece a una operación distractoria. "Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle…", apuntó en su posteo, en una descripción que calificó como "catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".

Para cerrar, asestó: "Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares. En fin…".

Fuente: Agencia DIB