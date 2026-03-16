martes 17 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 19:10

Bahía Blanca: comenzó el juicio contra Jorge Rojas, acusado de matar a la militar Joselie Herrera

Se cree que el joven la golpeó y la estranguló hasta quitarle la vida y luego envolvió el cuerpo con una frazada y lo arrojó en una alcantarilla. Los restos fueron hallados, días después, en el arroyo Napostá.

Por Agencia DIB
Joselie Herrera
Jorge Rojas llegando a los tribunales de Bahía Blanca para ser juzgado por el crimen de Joselie Herrera. (La Nueva)&nbsp;

Jorge Rojas llegando a los tribunales de Bahía Blanca para ser juzgado por el crimen de Joselie Herrera. (La Nueva) 

Este lunes comenzó en Bahía Blanca el juicio contra Jorge Rubén Rojas, acusado de matar a la militar Yoselie Agustina Herrera, episodio cometido entre el 26 y el 27 de noviembre de 2022. El debate, que se desarrollará hasta el jueves en el Tribunal en lo Criminal N° 3, se demoró porque tuvo dos postergaciones, una por razones de salud del fiscal y otra, por la renuncia de la defensora oficial del imputado.

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Rojas está sindicado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género. De ser condenado por ese delito, recibirá la pena de prisión perpetua.

Se cree que el joven la golpeó y la estranguló hasta quitarle la vida y luego envolvió el cuerpo con una frazada y lo arrojó en una alcantarilla. Los restos fueron hallados, días después, en el arroyo Napostá, en la zona de la calle Beruti al 2.300.

Las pruebas que llevaron a Rojas al banquillo fueron contundentes: tras el peritaje de los teléfonos celulares, se constató que el acusado transfirió dinero desde el móvil de la mujer hacia su cuenta personal, al tiempo que las cámaras de seguridad tomaron el momento en que trasladaba el cuerpo.

En tanto, este lunes, el fiscal Jorge Viego aseguró al portal La Brújula 24 que la prueba reunida durante la investigación permite sostener la acusación contra Rojas. Además, resaltó que uno de los puntos centrales del caso es la relación de pareja entre la víctima y el imputado.

“Está muy bien acreditado a través de distintos allegados y amigos que eran una pareja, y eso ya es uno de los indicios por los cuales, teniendo probada la autoría de él como autor del homicidio, obviamente lo que le corresponde es la perpetua. Después vamos a trabajar en lo que es la violencia de género, que es el segundo agravante, pero con que se compruebe solamente esta relación, alcanza para la máxima pena”, señaló.

Viego también se refirió a uno de los elementos probatorios relevantes: el registro en video que, según la investigación, ubica al acusado con la víctima después del hecho. “Que haya quedado filmado arrastrando a la víctima es una de pruebas fundamentales para probar la autoría”, afirmó.

Joselie Herrera

Dolor de madre

Yoselie Herrera era oriunda de Mendoza. Su madre, Susana Alejandra Nadal, llegó desde su provincia para estar presente en el inicio del juicio y, en diálogo con la prensa, recordó a su hija.

“Pasaron cuatro años y acá estoy para pedir Justicia por mi hija. Él ya tenía problemas con su mujer anterior, tenía restricción de acercamiento, pero lo que le hizo a mi hija fue algo espantoso”, expresó Nadal.

Joselie Herrera 2
Joselie Agustina Herrera.

Joselie Agustina Herrera.

“Ella era dulce, una chica hermosa, vino a cumplir un sueño que era del padre y a tener una mejor calidad de vida. Ella siempre quiso ser militar. A su asesino lo conoció en Bahía”, afirmó.

La mujer reiteró su pedido incesante de Justicia. “Todos los días espero a mi hija. Para este hombre quiero la perpetua que se merece porque no le dio tiempo a mi hija ni para defenderse”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB

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