Colectivos: llaman a consulta ciudadana para ajustar el precio de boleto

Una persona esperando el colectivo.

El Gobierno bonaerense llamó una consulta ciudadana para establecer un ajuste en el valor de los boletos de los colectivos a partir de mayo. Se trata de una instancia de participación obligatoria en el marco de un proceso de readecuación tarifaria que ya está en marcha y que se da en medio de una crisis del sector.

La convocatoria que se oficializó este viernes en el Boletín Oficial indica que el Ministerio de Transporte tiene como competencia establecer los parámetros operativos en aspectos vinculados al estudio de costos, determinación de tarifas y demás cuestiones técnicas del servicio de transporte público de pasajeros por automotor en el ámbito de su jurisdicción.

En ese sentido, se dio apertura a la instancia de Consulta Ciudadana para personas usuarias del sistema de transporte público de pasajeros por automotor, de carácter urbano y suburbano de jurisdicción provincial y de los urbanos que operan entre los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, con el objeto de readecuar el valor de la tarifa aplicable a tales servicios a partir del día 4 de mayo.

Actualmente, el boleto mínimo en las líneas del Área Metropolitana (AMBA) cuesta $871,30, aunque el más usado, el de 3 a 6 km sale $970,63. Por eso, para mayo se esperaba que supere los $1000 si se tiene en cuenta que el esquema de tarifas vigente actualiza los valores en base a la inflación informada por el INDEC (que en marzo fue del 3,4%) más un 2%.

El objeto de esta consulta, es recoger las opiniones, aportes e inquietudes de las personas usuarias, acerca de la actualización de los valores tarifarios vigentes. Cabe recordar que a fines del año pasado la Provincia implementó un ajuste extraordinario para que las empresas recompongan parte de sus ingresos, al tiempo que en enero creó un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país. Fuente: Agencia DIB

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