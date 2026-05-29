La Provincia avanza en un control más autónomo de los subsidios al transporte

El Ministerio de Transporte bonaerense aprobó este viernes el procedimiento que deberán cumplir las empresas de colectivos provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) para rendir los fondos que reciben a través del Régimen de Compensaciones Tarifarias .

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y alcanza a las empresas prestatarias de líneas de transporte automotor de pasajeros incluidas en el esquema creado por el Decreto 3231/25. Este, establece que el nuevo régimen alcanzará a los servicios que operan en el AMBA, integrada por más de 40 distritos bonaerenses , con posibilidad de futuras incorporaciones según el desarrollo urbano.

Según la normativa, las compañías deberán presentar rendiciones de cuentas de manera cuatrimestral detallando el destino de los subsidios percibidos. El objetivo, indicaron desde la Provincia, es garantizar el uso correcto de los fondos públicos destinados a sostener el sistema de transporte, que en lo que corresponde a los colectivos lleva un aumento en la tarifa de más del 1500% desde que asumió Javier Milei.

El procedimiento aprobado establece que las empresas deberán informar datos identificatorios de la firma; detalle de cada línea habilitada; compensaciones tarifarias recibidas y el desglose de gastos por línea y por rubro. Además, cada presentación deberá incluir un informe con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se analice la aplicación de los fondos a la prestación del servicio.

Penalidades para las empresas de colectivos

La resolución fija un esquema de penalidades progresivas para las empresas que no presenten la documentación en término. En ese sentido, si no lo hacen habrá una retención del 10% de las compensaciones. Si pasan 30 días sin regularizar la situación, la retención subirá al 50%, y si transcurren 60 días desde el vencimiento original, la Provincia podrá retener el 100% de las compensaciones.

En caso de regularización temprana, la Provincia devolverá los montos retenidos. Sin embargo, si la empresa corrige la situación luego de aplicada la retención total, perderá el derecho a cobrar las acreencias retenidas. El nuevo régimen comenzará a aplicarse sobre las rendiciones correspondientes al primer cuatrimestre de 2026.

De esta manera, el Gobierno avanza con una estructura de administración y control más autónoma para los subsidios al transporte, en medio de la tensión que se generó semanas atrás con la administración de Javier Milei y llevó a la paralización de cientos de líneas.

La Provincia ahora institucionaliza un régimen propio de compensaciones tarifarias y el Ministerio de Transporte queda facultado para definir costos, metodología de cálculo, distribución y control de subsidios.

Fuente: Agencia DIB