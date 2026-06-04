DIB ganó el Premio Martín Fierro a "mejor sitio de investigación"

DIB ganó esta noche el Premio Martín Fierro “al mejor sitio de investigación” . La web de Diarios Bonaerenses (¡nosotros!) fue distinguida por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) en la segunda edición de la gala que reconoce a "lo mejor del periodismo digital del año 2025". La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte.

Por DIB recibieron la distinción Gonzalo Julián Irazoqui , presidente de Diarios Bonaerenses; su gerente General, Sebastián Ignacio , de Ecos Diarios de Necochea , y Enrique Iommi , de La Nueva de Bahía Blanca , socios de Diarios Bonaerenses; y Gabriel González , responsable de la cobertura del interior provincial.

“Muchas gracias APTRA por este reconocimiento para todos los hombres y mujeres que trabajamos todos los días en Diarios Bonaerenses y en los medios del interior de nuestro país”, fueron las primeras palabras de Irazoqui , desde el atril, estatuilla en mano. “En lo personal, quiero agradecer a los socios de DIB y a los más de 80 medios representados en la provincia de Buenos Aires. A todos, muchas gracias, y vamos por un periodismo federal ”.

A su turno, Ignacio destacó que todos los miembros y socios de DIB son diarios centenarios. “Mantener una empresa, un diario, una estructura periodística durante más de cien años es algo que, todos deben imaginarse, no ha sido fácil. Así que todo este premio es dedicado a todos los que estuvieron antes que nosotros, que nos permitieron llegar a este lugar”.

En la terna sitio de investigación, junto a DIB estaban Cenital, El Archivo y La Política Online. De acuerdo con APTRA, “DIB se destacó durante 2025 por su cobertura de la actualidad política, institucional, y también social de la provincia de Buenos Aires, a través de investigaciones, de informes especiales, y de un seguimiento permanente de los temas de interés público. El portal reafirmó su compromiso con el rigor periodístico y la producción de contenidos de calidad, consolidándose como una fuente de consulta para medios, para dirigentes, y para lectores de todo el país”.

Además, durante la gala, el periodista Daniel Avellaneda ganó el Martín Fierro en la categoría columnista deportivo. Avellaneda, de extensa trayectoria y reconocida pluma del diario Clarín de Buenos Aires, se incorporó meses atrás al staff de DIB.

DIB: más de 30 años de trayectoria

Agencia DIB es una agencia de noticias con más de 30 años de trayectoria, fundada en 1993 en la ciudad de La Plata. Desde sus comienzos, nació de una necesidad concreta: que la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires contara con una fuente informativa propia, impulsada por la conjunción de medios bonaerenses, con contenidos generados desde la provincia, con identidad local, y proyectados a todo el territorio nacional.

Con ese objetivo fundacional, un grupo de periodistas y editores encabezados por Antonio Maciel, Guillermo Ignacio, Haroldo Zuelgaray, Roberto E. Rossi, Aníbal Filippini, Hugo Oscar Soto, Alfredo Ronchetti, Roberto Nazar, Oscar Cabreros y Miguel Angel Chiarantano dio forma a un proyecto que, con el paso del tiempo, se consolidó como una voz informativa confiable, cercana y representativa de la diversidad bonaerense.

Hoy, Agencia DIB continúa ese camino con una cobertura extendida en todo el territorio provincial y una producción informativa diaria que combina calidad editorial con el ritmo del periodismo digital. A través de su sitio web Agencia DIB, ofrece contenidos propios sobre política, economía, sociedad, cultura, deportes, espectáculos y actualidad general. También edita suplementos temáticos como Extra, Tranquera, Mundo Motor y Vida y Salud Hoy, que abordan intereses específicos del público de la provincia.

En su etapa actual, DIB impulsa una transformación orientada a los desafíos de la comunicación del siglo XXI. La digitalización, la creación de nuevos departamentos especializados, el crecimiento en redes sociales y la incorporación de tecnologías como la Inteligencia Artificial forman parte de un proceso integral que busca seguir generando información para los bonaerenses, desde los bonaerenses, con una mirada abierta al país.

Fuente: Agencia DIB