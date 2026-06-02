Súper promo de Provincia Compras: 18 cuotas sin interés y hasta 30% de ahorro en comercios y shoppings

Se podrán adquirir artículos de varios rubros a través de la plataforma Provincia Compras, en varias cuotas sin interés.

Banco Provincia lanza promociones especiales para celebrar el Día del Padre con financiamiento en tarjetas de crédito sin tope de reintegro y en rubros clave para encontrar el regalo ideal.

Los beneficios estarán disponibles del 11 al 13 y del 18 al 20 de junio. Además, desde este martes 2 de junio al viernes 5 de junio , Provincia Compras ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en toda su tienda online.

Para operar en Provincia Compras es necesario tener una tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia y crear una cuenta de usuario con una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible. Ya hay más de 631 mil personas registradas que realizan compras en la plataforma. Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y obtenerla en el mismo momento de forma 100% digital y con uso inmediato.

Desde su lanzamiento, en marzo de 2023, Provincia Compras se ubicó en un lugar destacado entre las tiendas de e-commerce del país, gracias a sus opciones de financiación y a la amplia disponibilidad de vendedores, categorías y productos.

El sitio de Banco Provincia lleva realizadas más de 3 millones de ventas y los productos más elegidos por las personas usuarias son de la categoría Tecnología y Electro.

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Hasta 30% de ahorro y cuotas sin interés

Los jueves 11 y 18, los viernes 12 y 19 y los sábados 13 y 20 de junio, habrá 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias, pagando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco en comercios adheridos.

Las y los clientes que hayan contratado un paquete Logros o Evolución tienen un beneficio adicional: el porcentaje de ahorro alcanza el 30%, también con 4 cuotas sin interés.

Además, quienes paguen sus consumos con Mastercard en los shoppings Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory, los viernes 12 y 19, y los sábados 13 y 20 de junio, recibirán una mochila de regalo. Para acceder al premio deben acreditar consumos iguales o superiores a $100.000 en el mismo día. El canje se realiza en el mismo shopping presentando tickets o facturas en los stands de la promoción.

Fuente: Agencia DIB