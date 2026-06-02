Súper promo de Provincia Compras: 18 cuotas sin interés y hasta 30% de ahorro en comercios y shoppings

Banco Provincia lanza promociones especiales para celebrar el Día del Padre con financiamiento en tarjetas de crédito sin tope de reintegro y en rubros clave para encontrar el regalo ideal.
Los beneficios estarán disponibles del 11 al 13 y del 18 al 20 de junio. Además, desde este martes 2 de junio al viernes 5 de junio, Provincia Compras ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en toda su tienda online.
Para operar en Provincia Compras es necesario tener una tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia y crear una cuenta de usuario con una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible. Ya hay más de 631 mil personas registradas que realizan compras en la plataforma. Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y obtenerla en el mismo momento de forma 100% digital y con uso inmediato.
Desde su lanzamiento, en marzo de 2023, Provincia Compras se ubicó en un lugar destacado entre las tiendas de e-commerce del país, gracias a sus opciones de financiación y a la amplia disponibilidad de vendedores, categorías y productos.
El sitio de Banco Provincia lleva realizadas más de 3 millones de ventas y los productos más elegidos por las personas usuarias son de la categoría Tecnología y Electro.
Hasta 30% de ahorro y cuotas sin interés
Los jueves 11 y 18, los viernes 12 y 19 y los sábados 13 y 20 de junio, habrá 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias, pagando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco en comercios adheridos.
Las y los clientes que hayan contratado un paquete Logros o Evolución tienen un beneficio adicional: el porcentaje de ahorro alcanza el 30%, también con 4 cuotas sin interés.
Además, quienes paguen sus consumos con Mastercard en los shoppings Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory, los viernes 12 y 19, y los sábados 13 y 20 de junio, recibirán una mochila de regalo. Para acceder al premio deben acreditar consumos iguales o superiores a $100.000 en el mismo día. El canje se realiza en el mismo shopping presentando tickets o facturas en los stands de la promoción.
Fuente: Agencia DIB