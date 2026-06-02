Cambian el sistema de control para autopartes y neumáticos

El Gobierno de Javier Milei introdujo este martes modificaciones al sistema de identificación de autopartes mediante códigos QR y flexibilizó algunos requisitos que habían sido establecidos el año pasado para la comercialización de componentes de seguridad vehicular.

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La resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía , publicada en el Boletín Oficial, ajusta el régimen creado en 2025, que obliga a fabricantes e importadores de autopartes de seguridad a incorporar un Código QR que permita a consumidores y autoridades acceder a información detallada sobre el producto (fabricante, marca, modelo, origen, número de certificación y organismo certificador).

Según explicó el Gobierno, durante la puesta en marcha del sistema se recibieron observaciones de cámaras empresarias del sector automotor y autopartista respecto de dificultades operativas para cumplir con algunas exigencias previstas originalmente.

A partir de esas observaciones, la resolución incorpora una excepción específica para los neumáticos. En aquellos casos en que resulte "materialmente imposible" colocar el código QR en el producto o en su envase primario, la información podrá brindarse a través de un código visible en el punto de venta o de entrega.

Comercialización de neumáticos

La norma también establece que cuando la comercialización se realice por medios electrónicos o canales de venta a distancia, la información deberá encontrarse disponible para el consumidor antes de concretar la compra mediante un enlace digital visible.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un período de transición para el stock existente. Las autopartes y elementos de seguridad que hubieran sido fabricados o importados antes de la entrada en vigencia del régimen podrán seguir comercializándose hasta el 1 de septiembre de 2026, siempre que cumplan con la normativa vigente al momento de su fabricación o importación.

Recientemente, un análisis de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) mostró que la crisis de producción, empleo y utilización de la capacidad instalada de la industria de neumáticos tiene una magnitud inédita. Es más severa que el colapso acaecido durante la pandemia.

En este sentido, el cierre de FATE con 900 despidos, apuntan, no fue un hecho aislado: en julio de 2025, Bridgestone había presentado un procedimiento preventivo de crisis tras suspender a la totalidad de su personal, luego de registrar una caída del 30% interanual en sus niveles de venta.

En el sector del neumático afirman que la competencia desleal generada por la apertura de importaciones sin ningún tipo de regulación provenientes de Asia es uno de los factores determinantes de esta crisis.

Fuente: Agencia DIB