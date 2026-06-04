jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 20:32

Bastian Jerez fue intervenido nuevamente, a casi cinco meses del siniestro de Pinamar

El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación, según informó su madre.

Por Agencia DIB
Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar.&nbsp;

Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar. 

La madre de Bastián Jerez, el niño de 8 años que continúa internado tras el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar durante el verano, confirmó que su hijo fue intervenido nuevamente en el Hospital Italiano de San Justo.

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Macarena Collantes utilizó su cuenta personal de Instagram para informar que el niño "ya salió de quirófano" y que "gracias a Dios, salió todo bien". El procedimiento consistió en el cambio de cánula y la colocación de un botón gástrico para su alimentación.

"¡Gracias a todos por sus mensajitos, siempre leo todos!", expresó la madre de Bastián, quien resultó gravemente herido tras el accidente en la Costa.

El pequeño permanece hospitalizado desde el 12 de enero, cuando se produjo el choque entre el UTV en el que viajaba junto a su padre y amigos de la familia y una camioneta de gran porte. El 9 de febrero fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, en La Matanza, luego de permanecer 25 días internado y ser sometido a siete operaciones en Mar del Plata.

Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Fuente: Agencia DIB

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