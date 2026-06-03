Bahía Blanca inauguró el primer depósito fiscal privado de la región

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el gerente general del depósito fiscal, Rubén Tellechea, cortan la cinta en la inauguración.

Bahía Blanca sumó una nueva herramienta para consolidar su papel como uno de los principales centros logísticos del país. Con la inauguración del primer depósito fiscal privado de la región, la ciudad dio un paso significativo en materia de infraestructura para el comercio exterior, fortaleciendo un entramado que integra al puerto, la zona franca, el parque industrial y el polo petroquímico.

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El nuevo establecimiento se encuentra ubicado estratégicamente sobre la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 695, un punto considerado clave para la circulación de mercaderías y la conexión con los principales centros productivos y exportadores del sur argentino.

Según indicó La Nueva, la habilitación del predio representa una mejora para las operaciones de importación y exportación, ya que permitirá descomprimir parte de la actividad portuaria, optimizar tiempos y reducir costos logísticos para empresas de distintos sectores.

Durante el acto de puesta en marcha, el intendente Federico Susbielles destacó la importancia de la inversión privada para acompañar el crecimiento de la ciudad.

“Agradezco a la empresa y al sector privado por estar generando algo muy importante para Bahía Blanca”, señaló el jefe comunal. Asimismo, sostuvo que la ciudad atraviesa una etapa de expansión impulsada por nuevos proyectos productivos y energéticos.

“Para que la ciudad crezca hace falta que ocurran cosas, que haya compromiso y que haya inversiones. Este lugar cuenta con todas las condiciones necesarias para poder operar”, afirmó.

Susbielles consideró además que la apertura del depósito llega en un momento especialmente favorable para la economía local.

“En los últimos 40 días la ciudad anunció más inversiones que en los últimos 40 años. Mega, TGS, Pampa Energía y muchas otras empresas están apostando por Bahía Blanca. Esta inversión es un diferencial y lo que está haciendo el Puerto también es un diferencial”, remarcó.

Futuras ampliaciones

El complejo ocupa una superficie total de 15.000 metros cuadrados. Dentro del predio se destacan 7.563 metros cuadrados destinados a plazoleta fiscal, espacio preparado para la guarda de contenedores, camiones y otras cargas bajo supervisión aduanera.

Además, cuenta con una nave cerrada de 700 metros cuadrados, de los cuales 300 fueron destinados inicialmente a operaciones fiscales y 400 a actividades nacionales. El proyecto contempla futuras ampliaciones que permitirán incrementar el área cubierta hasta alcanzar aproximadamente 2.000 metros cuadrados.

Décadas de trabajo

El gerente general del depósito, Rubén Telechea, explicó que la concreción del proyecto fue el resultado de más de tres décadas de trabajo y planificación.

“Esto es un depósito fiscal extraportuario y es algo muy difícil de conseguir. No es sencillo obtener una habilitación de la Aduana. Se necesita experiencia, personal capacitado y una fuerte inversión en infraestructura, logística y tecnología”, destacó.

Bahia

Telechea subrayó además que el objetivo es brindar servicios a empresas de todos los tamaños.

“Este es un depósito abierto para todos. Vamos a darle el mismo apoyo a quien llegue con una carga pequeña que a quien opere grandes volúmenes. Ese es nuestro compromiso”, aseguró.

La ubicación del establecimiento es uno de sus principales atributos. Se encuentra a unos 35 minutos del aeropuerto local, a media hora de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales y de Puerto Rosales, además de estar próximo al Parque Industrial, el Polo Petroquímico y las terminales portuarias de Ingeniero White y Galván.

Las instalaciones también fueron equipadas con tecnología específica para cumplir con los requisitos de organismos de control como la Aduana y el Senasa. Entre otros elementos, dispone de una balanza digital con capacidad para 80 toneladas y un escáner de última generación para la inspección de cargas.

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales y regionales vinculadas al comercio exterior, entre ellas el jefe de Aduana del distrito, Cecil Luján Valcárcel, y el director Interior de la Dirección Regional Aduanera Pampeana, Maximiliano Félix Martínez.

Fuente: Agencia DIB