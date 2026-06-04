El Senado aprobó el proyecto de Abad para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley presentado por el senador Maximiliano Abad , que dispone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia. La iniciativa busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas en una de las jurisdicciones más extensas y complejas del país.

El proyecto tuvo un respaldo institucional durante su tratamiento legislativo. En el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda expuso el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el tribunal. “ Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso ”, sostuvo entonces el magistrado al describir el incremento sostenido de expedientes y la complejidad creciente de las materias que atiende la Cámara.

Este jueves, durante su intervención en el recinto, Abad destacó la importancia de la medida: “La creación de una Sala adicional en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia, es una gran noticia para los bonaerenses ”.

Actualmente, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. Mientras que en sus primeros años de funcionamiento recibía alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 esa cifra alcanzó los 8.900 casos, un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

La necesidad de ampliación fue reconocida institucionalmente por las autoridades políticas de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la propia Municipalidad en las distintas ocasiones que se pretendió su ampliación frente al significativo incremento de la judicialización de diversas temáticas atinentes a la Justicia Federal.

El panorama actual de la Camara se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la ciudad y localidades de la jurisdicción de la Cámara que se extiende sobre un 37 por ciento del territorio de la Provincia de Buenos Aires, sino por la diversidad de materias sometidas a su conocimiento que abarcan tanto aspectos penales, como civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna de recursos humanos y de manejo financiero de dicho órgano judicial y los juzgados a su cargo.

“Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, remarcó Abad.

El legislador explicó además que gran parte de las causas que llegan a la Cámara -un 75%- están vinculadas a temas previsionales y de salud. “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”, señaló.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados. “Esperamos que Diputados trate a la brevedad este proyecto para saldar, de una vez por todas, un reclamo histórico y fortalecer el acceso a la Justicia de millones de bonaerenses”, concluyó Abad.

Fuente: Agencia DIB.